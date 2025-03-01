被周董激到！ 林志穎「油門催落去」衝大巨蛋

凍齡男神林志穎鬆口開唱計畫。（ELLEMEN提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡男神林志穎迎接出道33週年，50歲的他招認體力大不如前，受訪笑說： 「畢竟不年輕了，現在已經沒那麼多時間和機會了。」他期待早日完成演唱會的目標，去年朝聖好友周杰倫的大巨蛋演唱會，當時趁彩排空檔站上大巨蛋，內心就有著莫名感動，也被歌神張學友的演唱會給激勵。

林志穎以賽車比喻人生。（ELLEMEN提供）

凍齡男神愛賽車難忘歌迷守候 出道33年許願開演唱會

林志穎拍攝時尚雜誌封面，以最愛的賽車比喻人生，「引擎是車子很重要的最核心結構，也來自於很多的動力。要夠強大，夠平穩，才能夠讓你有衝勁。」

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去年10月他參加了法拉利年終嘉年華，啟程前的心情期待又興奮，為了登上世界知名的伊莫拉賽道，未曾有此體驗的他還事先以賽車模擬器進行練習、讓自己熟悉每個彎道的狀況。

林志穎回憶，「在那條賽道上開車是非常興奮的，也遇到了好多許久不見的好朋友，重拾了速度和熱情。更確認，車是我永遠的興趣和喜好。」

林志穎近年工作滿檔，去年也看了許多天王天后的演唱會，他也鬆口開唱的規劃，「很想有一天能夠站在大舞台上唱給幾萬人聽，像是學友哥在舞台上和多年粉絲侃侃而談，輕鬆自在的演出，也讓自己對表演有更多的想像空間。」

林志穎堅定地說，「就像粉絲跟我說的，可以跟著我在小公園聽我唱，最後跟著我一路唱進大小巨蛋，不管大小場的個人演唱會，我也都會很努力、很開心的完成。」期待可以跟著粉絲們一起完成共同的夢想。

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