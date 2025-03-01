生日快樂為癌友圓夢 原型角色分享五月天獻愛故事

大愛劇《生日快樂》播出後好評不斷，真實生活也上演圓夢行動。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生日快樂》詮釋台中心蓮病房安寧照護故事，真實生活也上演一場圓夢行動，在澳洲舉辦25週年巡迴演唱會的五月天，一結束立刻錄製祝福影片，以「隱形的翅膀」鼓勵癌友。

五月天相信每個人心中都有一雙「隱形的翅膀」，鼓勵癌友。（相信音樂提供）

《生日快樂》中有一群幫病患圓夢的醫護群，而現實中由「大文」郭文頤飾演的「青純」護理師，青純原型角色分享37歲癌友懿興三年前被診斷腦部罹患星狀細胞瘤，上月挺著病痛參加偶像五月天在花蓮的演唱會。五月天得知消息後，特地錄製一段祝福影片支持，感謝懿興勇敢的接受治療，在做標靶治療時還加入手語演繹，「把愛跟善良傳遞給更多人，這樣的精神讓五月天敬佩」

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五月天相信每個人的心中都有一雙「隱形的翅膀」，無論遇到什麼挫折，都要記得五月天的音樂會一直陪伴。懿興觀看影片時，用僅能活動的右手比出「加油」、「OK」等手勢謝謝大家，他媽媽更是感動流淚。

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