鼓鼓登記結婚 浪漫告白大元

鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯去年在演唱會向「大元」林艾璇求婚，愛情長跑12年的兩人昨天登記結婚，甜蜜曬出婚紗報喜，鼓鼓向愛妻告白：「或許這些年很多浪漫時刻是妳的第一次，但在我腦中早已演練了數百次數千次，等待著我將它們一一實現。」

鼓鼓、大元登記結婚，蕭秉治（右）到場見證幸福。（翻攝臉書）

鼓鼓、大元的交往紀念日是2月26日，昨天是他們12週年的第一天，加上也是好日子，決定在這一天完成登記，證婚人之一是鼓鼓的好戰友蕭秉治。

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鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）

鼓鼓昨天親自分享喜訊，提到與大元這12年來經歷了許多，幾乎做什麼事都一起，「一起領養狗狗，一起送他們當天使，一起承擔失誤，一起互相督促，一起吃一個便當，比賽誰最會夾自助餐，一起迷路，一起感冒，一起面對低潮，一起長皺紋，一起數白髮，享受生命的交織，笑嘆歲月的流逝。」

鼓鼓談到，希望結婚以後的生活依然幸福不變，唯獨以後要改叫大元「老婆」，覺得非常不習慣，對於升格幸福人妻，大元表示：「我們結婚了，讓愛繼續旋轉。」

至於何時會舉辦婚宴，鼓鼓所屬的相信音樂回應：「目前還不一定會辦婚禮，後續會再看情況規劃，可能會以家宴為主。」

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