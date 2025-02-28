晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鼓鼓登記結婚 浪漫告白大元

鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯去年在演唱會向「大元」林艾璇求婚，愛情長跑12年的兩人昨天登記結婚，甜蜜曬出婚紗報喜，鼓鼓向愛妻告白：「或許這些年很多浪漫時刻是妳的第一次，但在我腦中早已演練了數百次數千次，等待著我將它們一一實現。」

鼓鼓、大元登記結婚，蕭秉治（右）到場見證幸福。（翻攝臉書）鼓鼓、大元登記結婚，蕭秉治（右）到場見證幸福。（翻攝臉書）

鼓鼓、大元的交往紀念日是2月26日，昨天是他們12週年的第一天，加上也是好日子，決定在這一天完成登記，證婚人之一是鼓鼓的好戰友蕭秉治。

鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）鼓鼓分享與大元的甜蜜婚紗。（翻攝臉書）

鼓鼓昨天親自分享喜訊，提到與大元這12年來經歷了許多，幾乎做什麼事都一起，「一起領養狗狗，一起送他們當天使，一起承擔失誤，一起互相督促，一起吃一個便當，比賽誰最會夾自助餐，一起迷路，一起感冒，一起面對低潮，一起長皺紋，一起數白髮，享受生命的交織，笑嘆歲月的流逝。」

鼓鼓談到，希望結婚以後的生活依然幸福不變，唯獨以後要改叫大元「老婆」，覺得非常不習慣，對於升格幸福人妻，大元表示：「我們結婚了，讓愛繼續旋轉。」

至於何時會舉辦婚宴，鼓鼓所屬的相信音樂回應：「目前還不一定會辦婚禮，後續會再看情況規劃，可能會以家宴為主。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中