陳志強賣3張台積電 圓曾智希婚禮夢

陳志強（左）和曾智希結婚2年半，昨晚砸300萬補辦婚宴，兩人甜蜜擁吻超過30秒。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強和曾智希結婚2年半，昨補辦婚禮，席開53桌，陳志強一手包辦所有婚禮繁瑣事，霸氣對老婆說：「妳只要漂漂亮亮的就好，其他交給我！」被問花費，他豪氣喊：「賣掉三張台積電圓婚禮夢！」看來超過300萬，他幽默稱自己沒賣鴻海或其他股票的原因很簡單，「因為我想當她的護國神山。」

陳志強接著提到媽媽2022年4月癌逝，在媽媽安寧照護之際，他對媽媽說「將來婚禮上一定要有媽媽的位置」，因此昨晚主桌有個位子是他特別留給媽媽，上面放了一朵康乃馨，陳志強感性說：「媽媽也到了我的婚禮現場，沒缺席。」

請繼續往下閱讀...

而兩人的甜蜜日子離不開台灣人熱愛的諧音哏，去年520當天，陳志強說要帶曾智希出去走走，竟是帶她看婚宴場地，曾智希直呼：「選在這天告訴我要舉辦婚禮，真的很浪漫！」陳志強補充提到兩人對戒是9月20日去挑對戒，因那天的諧音是「就愛你」。

他們的伴娘找來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜，伴郎則是謝承均、張天霖等人，陳志強不避諱伴郎、伴娘是已婚身份。林萱瑜去年與「Junior」韓宜邦登記結婚，她坦言連續參加兩場婚禮，曾有懶得辦婚禮的念頭。謝承均認證夫妻倆很相愛，他說：「智希從認識到現在，永遠把阿強當偶像仰望。」只是張天霖身旁不見孕妻洪小鈴，他解釋擔心「喜沖喜」。

此外，他們的證婚儀式主持人張兆志日前二度離婚，但新人們不避諱此事，陳志強說：「離婚就離婚，離婚不見得是壞事，但我們不管怎樣是絕對不會離婚！」甚至作勢拿大聲公喊話，重複「我不可能會離婚」7個字，自嘲若有天真的離婚，要媒體不斷播放這段影片，接著小小聲吐槽好友：「當初張兆志也有這樣講嗎？沒有吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法