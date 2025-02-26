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鹿希派嘆存款難破6位數 Sandy吐槽根本沒錢可存

吳姍儒（右）代班《小姐不熙娣》，找弟弟鹿希派來錄影。（記者林欣穎攝）吳姍儒（右）代班《小姐不熙娣》，找弟弟鹿希派來錄影。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派日前到由姊姊「Sandy」吳姍儒代班的《小姐不熙娣》錄影，前年接下牛肉麵店事業的他已步入軌道，餐廳一個月最多進帳50萬不是問題，鹿希派有感而發提到開餐廳後發現錢很難賺，自曝存款不到6位數，一旁的吳姍儒則無情吐槽：「他根本沒有錢可以存。」

鹿希派透露有主動向爸爸吳宗憲提出撥一筆經營餐廳的薪水給他，粗估有6萬左右，不過自己的存款一直沒能突破6位數，有感錢很難賺的他立下目標打算努力存錢，他也強調，雖然他看似常上節目，但畢竟通告費是不固定的，現在為了省錢，他錄影時的衣服還是找朋友借的。

鹿希派坦言自己第一年做餐飲業很常不在狀況內，「試營運一團亂，現在邁入經營第二年，有比較知道方向了。」也說吳宗憲一開始總是全盤否定他，「會罵我被騙、錢被賺光了都不知道，後來我開始會乖乖的把數字看清楚，發現苗頭不對，趕快找新的（廠商）配合，做餐飲要睜大眼睛看、水很深。」

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