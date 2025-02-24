戴佩妮好學勤練 三點一線備戰小巨蛋

好學的戴佩妮，接觸電吉他後產生興趣，練到手指長繭依然堅持練習。（仁仁娛樂提供）

記者陽昕翰／專訪

戴佩妮結束上海演唱會，下月將在小巨蛋開唱，近來認真排練的程度，連老公西米露都招架不住，她受訪笑爆：「我老公看到我每天那麼認真，就說『妳好勤勞，勤勞到我好害怕。』」

除了練團時間，戴佩妮這幾個月來，每天都在家排練，包括練鋼琴，接著就走到旁邊練電吉他，之後再進到錄音室練唱，「三點一線」全心投入演唱會。

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出道25年的戴佩妮，屢獲金曲獎的肯定。（資料照，記者王文麟攝）

戴佩妮無奈笑說，「我後來發現，這陣子練琴太過投入，很容易肌肉拉傷，以後可能需要先做好暖身。」而她在前年接觸電吉他後產生興趣，就算練到手指都長繭了也無所謂，依然堅持練習。

始終認真的戴佩妮分享：「好學這件事情對我來說還是很重要的，學習的感覺跟談戀愛很像，我練習電吉他不是為了表演而秀，很想要介紹這位『新朋友』給歌迷認識。」

戴佩妮「雙生火焰」演唱會3月22日在小巨蛋登場，而她發行了概念專輯《雙生火焰》，演唱會前將舉辦兩場黑膠簽名會，3月8日在高雄誠品書店高雄大遠百17F書區中庭；3月9日則在台北誠品書店松菸3F FORUM。

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