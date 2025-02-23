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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》黃仲崑感謝賴聲川啟蒙 體悟表演最高境界如水無形

黃仲崑螢光幕前帶著大哥狠勁，私下作風幽默淡然。（記者王文麟攝）黃仲崑螢光幕前帶著大哥狠勁，私下作風幽默淡然。（記者王文麟攝）

記者傅茗渝／專訪

66歲黃仲崑褪去螢光幕前大哥狠勁，私下是個「天馬行空」的人，從小就喜歡不按牌理出牌。他引用李小龍說的「Be water, my friend.」表示水無形，可以是溫柔的涓涓細流，也可以是洶湧的洪水，「最厲害的人才有辦法不按牌理出牌。當你打破既定規則，就像進入大海，沒有人能看穿你的底牌。」

黃仲崑（前排右）家中排行老三，有兩位姊姊和一位妹妹。（黃仲崑提供）黃仲崑（前排右）家中排行老三，有兩位姊姊和一位妹妹。（黃仲崑提供）黃仲崑頂著爆炸頭又愛唱西洋曲，年輕時就有巨星風範。（黃仲崑提供）黃仲崑頂著爆炸頭又愛唱西洋曲，年輕時就有巨星風範。（黃仲崑提供）

★演唱西洋歌曲 自豪台灣ＮＯ.１

80年代入行的黃仲崑是少數演唱西洋歌曲的民歌手，1994年憑藉《有多少愛可以重來》紅透歌壇。他笑言自己「天生麗質」，當時民歌餐廳老闆，也是台灣知名音樂人夏春湧聽到他唱歌驚為天人，決定簽下栽培，「如果說在台灣唱西洋歌，我只能算第二，那就沒有人敢說自己是第一；這就是我對自己唱西洋歌的自信與把握。」

黃仲崑愛唱又會演，因緣際會成為影歌雙棲藝人。（黃仲崑提供）黃仲崑愛唱又會演，因緣際會成為影歌雙棲藝人。（黃仲崑提供）

談起入行影響至深的人，他想了想說：「我最感謝的是賴聲川。」兩人是在艾迪亞音樂餐廳駐唱的前後輩，後來黃仲崑因緣際會成為影歌雙棲藝人，參加賴聲川擔任創意總監、編劇和導演的情境喜劇《我們一家都是人》，即興演出碰撞「玩味」，讓他就此脫胎換骨。

黃仲崑將賴聲川（左）視為戲劇啟蒙老師。（黃仲崑提供）黃仲崑將賴聲川（左）視為戲劇啟蒙老師。（黃仲崑提供）

即興演出《我們一家都是人》 演技大變身

黃仲崑回憶賴聲川錄影前會給一個主題，讓大家即興對話，當晚就將腳本搬上台，和傳統拍戲排練、設計走位的方式大相逕庭。他起初演起戲不大適應，有些綁手綁腳，賴聲川見狀鼓勵說：「表演就像兩個人談戀愛，到了一定的階段自然會有親密行為，你總不能到時候還在問『對不起，我現在可以碰你嗎？』」

「表演的最高境界，就是沒有固定招式，而是保留最真實的反應。」這樣的一課讓黃仲崑受用無窮，如今還會帶著兩人合作的《寶島一村》書包出門，「可以說，賴聲川是我的啟蒙老師。」

他後來演出《台灣霹靂火》也獲編劇鄭文華肯定，特許他不照腳本演出，其他演員還被警告，「除了黃仲崑，其他人不准改詞！」

黃仲崑不循規蹈矩，個性不按牌理出牌。（資料照）黃仲崑不循規蹈矩，個性不按牌理出牌。（資料照）

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