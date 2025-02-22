87歲周遊變臉 李朝永甜讚回到58歲

周遊（右）昨說自己手術順便拉皮，讓臉變更緊緻，左為李朝永。（記者王文麟攝）

李進良操刀誇海口 阿姑樂除硬化矽膠兼拉皮

周遊（左）和李朝永分享自己現在很著迷Labubu盲盒。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永昨出席北商大「文創產業國際行銷經營管理產業碩士專班」開學典禮，她擔任榮譽顧問，現身時她的臉明顯比過往小一寸，原來是她過去為了維持蘋果肌，做了不計其數的「小針美容」，在臉頰打入矽膠，1月動手術取出臉部硬化矽膠，她樂呵呵說「開刀也有順便拉皮，讓臉更緊緻」，有人問她是否順道隆乳？她站起來喊：「我胸部原來就澎湃！」

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阿姑提到胡瓜前女婿、整形外科醫師李進良動刀前，向87歲的她掛保證：「交給我，我要讓妳變成19歲！」李朝永在旁聽聞，先讚美周遊「現在看起來像是58歲」，接著還嘴甜補充：「如果變19歲，我怕她太多人追。」惹著周遊嬌嗔不斷，還用粉拳捶他，後來拍照，周遊主動問：「需不需要我們打啵？」相當恩愛。

周遊提到年輕時當演員，因為愛漂亮，只要臉凹就會做醫美手術，只是當時技術不發達，填充物是矽膠，過了50多年，矽膠逐漸硬化，她臉上多了許多硬塊，光是碰到骨頭都會痛，夜不成眠，不得不開刀。但她並不後悔當初所做的醫美，她說：「因為我一心想當女主角！」

此外，周遊昨提到自己和北商大一起開碩士專班，致力培育優秀人才，包括資深藝人蕭惠、上官明莉都是學生之一，讓她很驕傲。另外，她今天將前往沖繩出席環太平洋影展，現場展出她昔日電影《琉球之戀》、《夕陽西下》，她得意說：「我19歲就代表國家爭光！」

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