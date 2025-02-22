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楊大正二度離婚 與山東協議同居

楊大正（左）和山東結束8年婚姻，但仍決定一起生活。（火氣音樂提供）楊大正（左）和山東結束8年婚姻，但仍決定一起生活。（火氣音樂提供）

〔記者陽昕翰、蕭方綺／台北報導〕「滅火器樂團」主唱楊大正與金曲歌后鄭宜農曾有一段婚姻，他在2016年與網紅「山東」李雯蕙再婚，育有1雙兒女，沒想到前晚突然宣布離婚消息，主因是他在工作與家庭生活的時間分配無法達成平衡，山東昨天也發聲，感謝楊大正支持她的決定，更稱「愛，就是這個世界最難的事。」

楊大正去年11月與山東簽字離婚，兩人還在戶政事務所拍照留念。（翻攝自IG）楊大正去年11月與山東簽字離婚，兩人還在戶政事務所拍照留念。（翻攝自IG）

楊大正宣布離婚原因，「由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。」更透露山東在2023年底就提出希望結束婚姻的想法，「經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。」

楊大正稱與山東好聚好散，「雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起在完整的愛當中快樂成長。」離婚至今他們的相處非常融洽。

楊大正與山東去年完成離婚手續後，不忘拍照留念，他說：「因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。」

其實楊大正對於離婚非常低調，包括去年離婚簽字的隔天，就以金音獎評審團主席身分出席頒獎典禮，完全看不出異樣，上月他出席音樂劇《火神的眼淚》記者會，當時被問到「還對山東有心動的感覺嗎？」他聽了秒答：「會會會，想都不用想，動得不得了！」沒洩口風。

山東昨天也在社群發聲，直言與楊大正的愛已經跳脫到另一個層面，她更回應了粉絲提問，透露愛情不是現階段人生最重要的事。

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