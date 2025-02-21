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娛樂 最新消息

安德烈奧斯卡封帝大熱門 《粗獷派》揭歷史傷痛與妥協

奧斯卡影帝安德烈波帝今年有望憑《粗獷派建築師》再度封帝。（UIP提供）奧斯卡影帝安德烈波帝今年有望憑《粗獷派建築師》再度封帝。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，已於獎季橫掃各大獎項，安德烈波帝更被看好憑該片在奧斯卡二度封帝。他接受專訪時感性表示，能因為投入心血的作品獲得認可，感到非常榮幸和謙卑，「經過這麼多年，終於找到一個如此複雜的角色，以及一位願意信任我、讓我詮釋這個重要角色的導演，這是一件非常難得的事。」

安德烈波帝（中）在《粗獷派建築師》妥協於創作與現實之間，也傳達了人們對歸屬感的渴望。（UIP提供）安德烈波帝（中）在《粗獷派建築師》妥協於創作與現實之間，也傳達了人們對歸屬感的渴望。（UIP提供）

詮釋納粹大屠殺倖存者 聚焦藝術家掙扎與妥協

安德烈在片中飾演於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，移民到美國展開新生活，卻發現「美國夢」與想像的截然不同。他形容電影呈現了藝術家的掙扎，「他們在創作與現實間妥協，象徵著人們對歸屬感的渴望。」

雖然電影描繪過去，但安德烈認為也觸及當代議題，「我認為每一次悲劇性的歷史事件都能讓我們深刻共鳴，因為我們本質上都渴望自由與歸屬感」，他說大多數人的祖先都曾歷經過無數的苦難，「這種共同的經歷，讓我們能夠彼此理解與連結，並提醒我們什麼才是最重要的，以及應該如何攜手努力改善現狀。」

從影39年演技屢獲肯定 謙謝提升電影關注度

51歲的安德烈從12歲開始演戲，直說導演對於藝術家掙扎的看法，和他的演藝生涯確實有許多相似之處。他對長期在影壇耕耘心懷感激，更說2003年憑《戰地琴人》拿下奧斯卡影帝前，其實已經在演藝路上努力了17年，「當時卻有些人誤以為我是『一夕成名』，事實上是一段漫長而不易的旅程。」

因此安德烈對於再度以《粗獷派建築師》獲得許多尊重與關注感到非常幸運，「這不只是對我這些年來投入的付出與堅持的回報，更重要的是，它提升了這部電影的關注度，這對觀眾能夠真正去體驗這部作品至關重要。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

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