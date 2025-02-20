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娛樂 最新消息

李浚赫白馬王子降臨 甜煞李太太們

李浚赫白馬王子降臨 甜煞李太太們李浚赫首次來台公開出席活動，釋放男神魅力，擄獲全場李太太的心。
（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星李浚赫主演《我的完美秘書》人氣爆棚，他昨出席訪台記者會，40位幸運的「李太太」受邀在台下應援，只見他以純白西裝登場，彷彿白馬王子降臨，狂掀粉絲尖叫聲。

李浚赫嘴甜稱要早點拍《我的完美秘書》，才能早點來台灣宣傳。（記者潘少棠攝）李浚赫嘴甜稱要早點拍《我的完美秘書》，才能早點來台灣宣傳。（記者潘少棠攝）

出道18年的李浚赫將首場海外公開行程獻台灣，他表示從朋友口中得知台灣有許多好吃的，還說海外旅行首選會是台灣，更嘴甜稱：「一想到台灣粉絲熱情迎接，早知道要早點拍這部（戲），早點來台灣。」

李浚赫（右）和韓志旼在韓劇《我的完美秘書》浪漫互動，讓觀眾心動不已。（Hami Video提供）李浚赫（右）和韓志旼在韓劇《我的完美秘書》浪漫互動，讓觀眾心動不已。（Hami Video提供）

聊到欣賞的台灣電影或導演時，觀影量龐大的李俊赫舉例看過《不能說的·秘密》、《聽說》，接著向李安導演告白，透露感到疲勞、辛苦時，看了《少年Pi的奇幻漂流》就獲得滿滿能量。

提到李安，李浚赫當場變迷弟，表示「也許李安導演在看直播，想多講一點」，於是列出看過《斷背山》，從中理解愛情，看《色‧戒》深知演員工作的極限，「現在想到我帶著作品來台宣傳，感覺很不可思議。」

早期李浚赫有導演夢，昨提到夢想還在，坦言當導演比演員工作量要多，至少要先增加體力，主持人追問，若當導演，會找《我》劇女主角韓志旼演出嗎？李浚赫笑答：「如果可以，當然非常棒。」

李浚赫在戲中演出單親爸劉恩浩，獨力扶養女兒，被封「劉Daddy」，他羞稱現實沒育兒經驗，為此練最多的是幫女兒綁髮圈，表示綁得比替身還好，自豪最終版本就是親自上陣。《我的完美秘書》在Hami Video獨家上架。

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