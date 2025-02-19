王大陸砸百萬逃兵被逮 曾說時間到了就會去當兵

王大陸（左）涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨隨到家搜索的檢警離開，訊後獲交保。 （記者陸運鋒攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕33歲的王大陸昨傳砸百萬逃兵，涉妨害兵役、偽造文書案件遭拘提並查扣相關證物，後經新北地檢署檢察官複訊後，諭令15萬交保，而他的經紀人和爸爸王台慶昨沒有回應。

其實演藝圈男星「閃兵」事件層出不窮，修杰楷、竇智孔、明道、阮經天、林宥嘉也都有過兵役爭議。王大陸早在2015年就曾傳出逃兵役，他當時對外公開學歷是莊敬高職畢業，後來又傳出就讀稻江科技管理學院，為了拍戲和衝刺演藝事業，似乎只有學籍，鮮少到校讀書，被質疑想藉學生身分逃兵。

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當年他被問及兵役一事，還信誓旦旦回：「我又那麼年輕，有什麼好躲兵役的？時間到了就會去當兵啊！」沒想到如今仍因兵役問題爆出爭議。

王大陸2015年演出國片《我的少女時代》男主角爆紅，之後屢傳負面新聞，包括和製作人陳玉珊喇舌、和恩人柴智屏決裂，付了950萬「贖身金」後轉往中國發展，演出《鮫珠傳》、《一吻定情》及《狼殿下》等戲。

而他在中國發展10年，不僅戲劇、電影，連實境秀都有涉獵，2023年他跟張藝興合作電影《孤注一擲》，飾演沉迷博弈毀掉人生的高材生，創下38億人民幣（約171億台幣）票房成績。前陣子他接下台灣實境秀《艾嘉食堂》，跟張艾嘉、楊祐寧等人合開餐廳，並推單曲《Ready for a Show》 為節目獻唱主題曲；另傳出他將取代朱軒洋，演出《村裡來了個暴走女外科2》男主角，蔡淑臻則證實王大陸是選角名單之一。

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