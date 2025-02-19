晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸砸百萬逃兵被逮 曾說時間到了就會去當兵

王大陸（左）涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨隨到家搜索的檢警離開，訊後獲交保。 （記者陸運鋒攝）王大陸（左）涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨隨到家搜索的檢警離開，訊後獲交保。 （記者陸運鋒攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕33歲的王大陸昨傳砸百萬逃兵，涉妨害兵役、偽造文書案件遭拘提並查扣相關證物，後經新北地檢署檢察官複訊後，諭令15萬交保，而他的經紀人和爸爸王台慶昨沒有回應。

其實演藝圈男星「閃兵」事件層出不窮，修杰楷、竇智孔、明道、阮經天、林宥嘉也都有過兵役爭議。王大陸早在2015年就曾傳出逃兵役，他當時對外公開學歷是莊敬高職畢業，後來又傳出就讀稻江科技管理學院，為了拍戲和衝刺演藝事業，似乎只有學籍，鮮少到校讀書，被質疑想藉學生身分逃兵。

當年他被問及兵役一事，還信誓旦旦回：「我又那麼年輕，有什麼好躲兵役的？時間到了就會去當兵啊！」沒想到如今仍因兵役問題爆出爭議。

王大陸2015年演出國片《我的少女時代》男主角爆紅，之後屢傳負面新聞，包括和製作人陳玉珊喇舌、和恩人柴智屏決裂，付了950萬「贖身金」後轉往中國發展，演出《鮫珠傳》、《一吻定情》及《狼殿下》等戲。

而他在中國發展10年，不僅戲劇、電影，連實境秀都有涉獵，2023年他跟張藝興合作電影《孤注一擲》，飾演沉迷博弈毀掉人生的高材生，創下38億人民幣（約171億台幣）票房成績。前陣子他接下台灣實境秀《艾嘉食堂》，跟張艾嘉、楊祐寧等人合開餐廳，並推單曲《Ready for a Show》 為節目獻唱主題曲；另傳出他將取代朱軒洋，演出《村裡來了個暴走女外科2》男主角，蔡淑臻則證實王大陸是選角名單之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中