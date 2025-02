安德烈波伽利4月首登大巨蛋,門票將於19日全面啟售。(MNA提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕被譽為上帝美聲的跨界天王安德烈波伽利,將於4月首登大巨蛋個唱,成為西洋歌手第一人。主辦單位昨天公布演出陣容,驚見兩個波伽利!原來是波伽利的高顏值次子馬提歐波伽利,將首度訪台與父親合唱。

帥氣的馬提歐波伽利兼具美聲與顏值,在國際樂壇扶搖直上。(環球音樂提供)

馬提歐在2018年與父親合作推出單曲《Fall On Me》一炮而紅,旋即獲寶格麗青睞成為品牌大使,之後便發行個人專輯,並展開歐、美、澳洲巡迴演唱會,成為橫跨古典與流行樂壇最炙手可熱的新星。父子兩人也於去年奧斯卡頒獎典禮上合體演唱漢斯季默全新編曲版的《Time To Say Goodbye》。

請繼續往下閱讀...

波伽利演唱會的技術總監上週末來台場勘,為求每一個座位都「好好聽」,確定僅開放大巨蛋至多3萬2000席座位,詳詢MNA售票網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法