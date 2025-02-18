金賽綸沒留遺書 《大叔》元斌現身靈堂拭淚 忌日巧撞金秀賢生日

金賽綸在家中逝世，噩耗令韓國演藝圈陷入哀戚。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕24歲韓星金賽綸前日逝世於首爾城東區自宅震驚外界，韓國警方確認家中沒留遺書、無外部侵入痕跡，初步判斷為輕生；曾和金賽綸合作韓片《大叔》的元斌罕見現身靈堂悼念，她的前經紀公司Gold Medalist也發聲哀悼，韓國演藝圈陷入一片哀戚。

金賽綸遺照曝光。（翻攝自X）元斌昨現身靈堂悼念，和妻子李奈映送上花圈致意。（翻攝自X）

★天才童星之逝 合作演員含悲弔唁

元斌昨午身穿黑色西裝，和太太李奈映送來追悼花圈，他向金賽綸家屬致意，離去時被發現用衣角拭淚，另包括和金賽綸合作過電影《惡鄰布局》的馬東石、韓韶禧、孔明、金寶拉等韓星皆現身弔唁，氣氛悲傷。

請繼續往下閱讀...

元斌曾與金賽綸合作電影《大叔》。（翻攝自X）

金賽綸1歲拍雜誌當兒童模特兒出道，卻傳出兒時曾被媽媽強拉著企圖一起輕生，在學校曾遭同學霸凌，後來她靠著對演戲的熱情，2014年以《道熙呀》勇奪第35屆青龍電影獎最佳女新人獎。

★酒駕斷送星途 接受精神科治療

過去被稱為「天才童星」的金賽綸，9歲時和元斌拍《大叔》走紅，以電影《等待回家的日子》、《道熙呀》兩度踏上坎城影展，本來是圈內看好的明日之星，不料在2022年酒駕後斷送演藝生涯，形象一落千丈，甚至受到韓國輿論撻伐。

金賽綸曾曬出和金秀賢（右）的親密照引發戀愛傳聞。（翻攝自IG）

金賽綸和金秀賢曾是公司前後輩關係，兩人曾在公開的合照中展現好交情，不料去年3月金賽綸貼出和大12歲的金秀賢「臉貼臉」親密照傳緋聞，事後金秀賢公司撇兩人交往，沒想到金賽綸逝世的日子巧撞金秀賢生日，引爆網友議論紛紛。

韓媒報導，金賽綸改名金雅琳，準備開咖啡廳重新出發，並以新片《Guitar Man》復出，該片男主角李善正透露，金賽綸在人前開朗，獨處時卻顯得憂鬱；另有友人透露她飽受輿論影響，長期接受精神科治療，沒料到在青春正好的年紀殞落。金賽綸的靈堂設置於首爾峨山醫院殯儀館，昨遺照曝光，預計19日早上出殯。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法