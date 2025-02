翁倩玉揪對唱 胡瓜自誇白馬王子

翁倩玉演唱多首金曲,讓全場聽得如癡如醉。(記者王文麟攝)

〔記者傅茗渝/台北報導〕國際天后翁倩玉暌違15年再度登上TICC,一連兩天盛大開唱,昨重磅請出綜藝天王胡瓜,驚喜對唱《珊瑚戀》,胡瓜不改幽默口吻,笑言:「她爸爸以前就預測到她75歲會遇到白馬王子,而這位白馬王子剛好姓胡,所以叫做《珊瑚(胡)戀》」。

翁倩玉(右)與胡瓜對唱《珊瑚戀》。(記者王文麟攝)

翁倩玉昨引吭《溫情滿人間》仙氣開場,她看著台下粉絲感慨時光飛逝,溫馨喊話:「不過我們是永遠在青春裡。」接著演唱《鏡中的你》、《海鷗》等金曲讓全場聽得如癡如醉,又以《愛的迷戀》讓大家重溫她在紅白歌合戰,一襲孔雀開屏裝的經典畫面。

請繼續往下閱讀...

翁倩玉(右)前天和小蟲演唱20年前合作的台語歌曲。(大大娛樂提供)

翁倩玉第一天和音樂教父小蟲演唱20年前合作的台語歌曲《沙沙雨淋濕濕》;昨換胡瓜驚喜登場,兩人親暱相擁喊「Judy」、「瓜瓜」,胡瓜笑言:「她認識的台灣藝人不多,後來發現我是最紅的,所以才找我當嘉賓。」接著謙虛地說:「我出道42年跟她比起來是星星之火豈能與皓月爭輝,她不僅是我爸爸媽媽的偶像,全世界有這個藝人是大家的幸福。」

翁倩玉提到《珊瑚戀》由已逝父親填詞,也是她演唱的的第一首國語歌曲,哽咽思念爸爸,「他現在在上面過得很好。」她也特別獻唱為母親和最愛的歌迷錄製演唱會同名曲《Thank You for Your Smile》,從舞台上步下觀眾席與全場互動,最後以《祈禱》一曲為演唱會劃下完美休止符。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法