翁倩玉揪對唱 胡瓜自誇白馬王子

翁倩玉演唱多首金曲，讓全場聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際天后翁倩玉暌違15年再度登上TICC，一連兩天盛大開唱，昨重磅請出綜藝天王胡瓜，驚喜對唱《珊瑚戀》，胡瓜不改幽默口吻，笑言：「她爸爸以前就預測到她75歲會遇到白馬王子，而這位白馬王子剛好姓胡，所以叫做《珊瑚（胡）戀》」。

翁倩玉（右）與胡瓜對唱《珊瑚戀》。（記者王文麟攝）

翁倩玉昨引吭《溫情滿人間》仙氣開場，她看著台下粉絲感慨時光飛逝，溫馨喊話：「不過我們是永遠在青春裡。」接著演唱《鏡中的你》、《海鷗》等金曲讓全場聽得如癡如醉，又以《愛的迷戀》讓大家重溫她在紅白歌合戰，一襲孔雀開屏裝的經典畫面。

請繼續往下閱讀...

翁倩玉（右）前天和小蟲演唱20年前合作的台語歌曲。（大大娛樂提供）

翁倩玉第一天和音樂教父小蟲演唱20年前合作的台語歌曲《沙沙雨淋濕濕》；昨換胡瓜驚喜登場，兩人親暱相擁喊「Judy」、「瓜瓜」，胡瓜笑言：「她認識的台灣藝人不多，後來發現我是最紅的，所以才找我當嘉賓。」接著謙虛地說：「我出道42年跟她比起來是星星之火豈能與皓月爭輝，她不僅是我爸爸媽媽的偶像，全世界有這個藝人是大家的幸福。」

翁倩玉提到《珊瑚戀》由已逝父親填詞，也是她演唱的的第一首國語歌曲，哽咽思念爸爸，「他現在在上面過得很好。」她也特別獻唱為母親和最愛的歌迷錄製演唱會同名曲《Thank You for Your Smile》，從舞台上步下觀眾席與全場互動，最後以《祈禱》一曲為演唱會劃下完美休止符。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法