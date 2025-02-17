《米奇17號》熱翻柏林 派汀森獻影帝級演技 奉俊昊強調非3P電影

羅勃派汀森帶著新片《米奇17號》帥登柏林影展，點燃觀眾熱情。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國導演奉俊昊執導、英國男神羅勃派汀森主演的科幻新片《米奇17號》在柏林影展特別展映，全場2000名觀眾在映後起立鼓掌，外媒形容該片點燃柏林觀眾的熱情，誇電影片長137分鐘無尿點，大讚派汀森貢獻影帝級別的演出。

《米奇17號》改編自愛德華艾希頓的小說，透過派汀森主演的底層打工仔「米奇」執行危險任務為主軸，當一個版本的他死去後，公司就立刻創造「複製品」取而代之，全片觸及階級矛盾、愛情，並諷刺時局。

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奉俊昊表示對於人體複製的概念非常著迷，很開心觀眾能堅持看完兩個多小時的電影，「一想到電影裡不斷出現新的派汀森，就覺得太棒了」。

羅勃派汀森（左）是奉俊昊的粉絲，兩人合作展現極佳默契。（法新社）

記者會上，奉俊昊答覆電影雖然有兩個派汀森和娜歐蜜艾基戀愛，但並非3P電影，他解釋本質上是愛情片，即使片中有關政治、恐怖場景，但17號的米奇活了下來，一切歸功於愛情。

談到創作靈感，奉俊昊透露：「我的靈感來自很多面向，即使看著演員的臉，我也能產生很多想法。」表示作為一名編劇兼導演，無時無刻都在腦海裡寫作。

派汀森化身導演小影迷，直說從奉俊昊的經典作品《殺人回憶》了解他是如何調度全場演員，並分享：「這次最大的挑戰是一人飾兩角時，不太確定每場戲的節奏，直到看到大銀幕，就像拼圖一樣全湊在一起，真的很滿足。」《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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