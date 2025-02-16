小S感謝各界悼念大S 蔡康永喊話好好活著

小S（左）痛失大S半個月後首次發文，蔡康永隔空加油要她堅強活著。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，家屬親友們遵從遺願安排樹葬、不辦告別式，日前親友們齊聚大S家悼念，小S沉寂14天久違發聲，感謝大家用不同的方式悼念她親愛的姊姊熙媛，而大小S多年好友蔡康永隔空對S家喊話，在社群發文寫下「要好好活著」，用他的方式低調陪伴。

小S痛失親姊後向主持節目《小姐不熙娣》告假半年，粉絲們都相當關心她的狀況，在大S頭七過後，她曾在IG限時動態上曬出一個珍珠蝴蝶結髮夾引起熱論，被網友猜測可能是大S遺物，不捨直呼小S想姊姊了，而小S昨首度發文感謝各界悼念，「徐家誠摯的表達我們的敬意。」貼文配上蕭邦的離別曲引人鼻酸，粉絲們則提醒小S要照顧好自己，期待她回歸。

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S姐妹倆好友蔡康永也在臉書上寫下：「活下來的人，有一個任務是想念，要為了這個任務好好活著，不然已去的身影就會變淡，因為少一個人記得。」一番話引網友不捨。

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