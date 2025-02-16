（曼谷直擊）Lisa練舞練到凌晨3點 泰國國寶級演員誇天分讚敬業

Lisa（右）相當開心和泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪合作影集《白蓮花大飯店》第三季。 （翻攝自IG）

〔記者許世穎／曼谷報導〕泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪和「BP」BLACKPINK成員Lisa合作影集《白蓮花大飯店》第三季，分別飾演富婆飯店股東和飯店員工，大讚Lisa既謙虛又有天分，甚至沒人在看仍勤加練習，「我非常敬佩這種態度！」

76歲的萊克在泰國被視為表演藝術界的先驅，還曾於2015年獲封「國家表演藝術家」，由泰國詩琳通公主親自頒發皇家獎盃，表彰她對表演藝術的卓越貢獻。

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Lisa在劇中大跳泰國傳統舞蹈。 （翻攝自YouTube）

萊克大讚Lisa非常謙遜、有紀律且學習速度驚人，「不管你給她什麼，她都能迅速吸收。」劇中Lisa大跳泰國傳統舞蹈，萊克回憶有一天晚上看到她在練習，「當時已經是晚上11點了，我心想『她們應該已經休息了吧？』結果她還在後面練習到凌晨3點」，更形容Lisa樂在其中，「即使沒有人在看，她仍全心投入。」

也參與該劇演出的星二代山姆尼沃拉則說和Lisa相比自嘆不如，「她第一次演戲完全不緊張，彷彿是天生的演員，我還是一個以演戲為工作的人，相較之下簡直是魯蛇！」

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