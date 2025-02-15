香港金像獎提名 許冠文、劉青雲爭影帝

許冠文獲得影帝提名，他演出的電影《破·地獄》是本屆香港金像獎入圍大贏家。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第43屆香港金像獎昨公布入圍名單，電影《破．地獄》獲得最佳電影在內的18項提名，《九龍城寨之圍城》則以入圍14項緊隨其後，老戲骨許冠文與劉青雲及郭富城等實力派演員爭奪影帝。古天樂此次角逐最佳男配角，競爭同樣激烈。

古天樂（前）獲得男配角提名，林峯則將角逐影帝。（華映娛樂提供）

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《破．地獄》入圍18項最大贏家 林峯尬郭富城同列死亡之組

最佳電影入圍名單包括《九龍城寨之圍城》、《破．地獄》、《爸爸》、《看我今天怎麼說》以及《從今以後》，上述5部電影也同時獲得最佳導演提名。

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郭富城在《臨時劫案》中飾演不得志的摔角手。（華映娛樂提供）

最佳男主角競爭激烈，堪稱死亡之組，包括林峯、許冠文、游學修、劉青雲及郭富城，去年與金馬影帝擦身而過的游學修，面對影帝群雄是否能突破重圍，引發關注。

《爸爸》一家演技精湛，劉青雲（後排左）入圍影帝，谷祖琳（後排右）獲得女配角提名，蘇文濤（前排左）將角逐最佳新演員。（甲上娛樂提供）

去年獲封金馬影后的鍾雪瑩，此次在金像獎對上區嘉雯、談善言、衛詩雅及許欣怡，衛詩雅曾以《破．地獄》奪下亞太影后，是強勁對手，《我談的那場戀愛》吳君如竟意外落馬。

《破．地獄》的朱栢康、韋羅莎分別獲得最佳男女配角提名，朱栢康直呼很興奮，且不可思議，韋羅莎則是忍不住落淚，很開心《破．地獄》成為入圍大贏家，笑說「（獎項）數到我已經失去冷靜」。

電影《爸爸》的一家三口也榜上有名，爸爸劉青雲獲影帝提名，蘇文濤則是最佳新演員，飾演媽媽的谷祖琳角逐女配角，稱這是最美好的情人節禮物。

台灣電影《老狐狸》、《鬼才知道》則獲得最佳亞洲華語電影提名。

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