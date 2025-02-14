倉木麻衣松機寵粉無極限 和久候歌迷逐一擊掌合照 停留9分半鐘才上車

倉木麻衣（中）昨抵台，在機場和粉絲合照、擊掌，來者不拒。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本傳奇歌姬倉木麻衣相隔5年將於明後兩天在台開唱，昨提早來台，吸引超過百位粉絲一早就在機場守候接機，她一出關看到大批粉絲迎接相當開心，除了和粉絲一一擊掌，還多次合照，大展親民作風。

倉木麻衣以牛仔外套搭配黑色連身褲現身松山機場，除了跟粉絲合照，結束後不忘轉身說「跟媒體來一張」，最後停留了9分半鐘才離開去搭保母車，上車前還轉頭用英文說：「非常感謝大家！」原本坐後座的她，還特地換到中間的座位，揮手道別直到車門關上為止。

請繼續往下閱讀...

被譽為亞洲最具影響力的音樂人之一的倉木麻衣曾表示，覺得無論是日本或其他亞洲地區的粉絲都是一家人，尤其是演出時現場的合唱讓她印象深刻。出道25年的她更直呼：「滿心是感謝和愛！」期許未來可以繼續唱下去，並透過音樂和粉絲分享愛與連結，迎接全新進化的自己。

維持童顏美貌的倉木麻衣也笑說，隨著年齡增長學會自然愛自己，更強調健康最重要，日常生活座右銘是運動、笑容及正向心態。她將於15、16日於Zepp New Taipei開唱，2場門票已秒殺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法