李易救婚姻 瞎喊六月別愛上我哥

程予希（左起）、林辰唏、李易出席新戲首播，大談感情觀。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李易去年和老婆六月婚姻亮紅燈，現在努力修補婚姻，昨出席《第一次遇見花香的那刻》第2季首播記者會，他指出現在夫妻對話變多，也會主動了解彼此喜好，不再用猜的。

李易在戲中的老婆和高中學妹外遇，導致婚姻破裂，劇情恰巧部分反應現實狀況，演來是否心有戚戚焉，李易苦笑說：「不管對方愛上男的女的，都得接受啊，若愛上阿北也得接受，畢竟都愛了。」隨後還幽默補上一句：「不要愛上我雙胞胎哥哥就好，不然就尷尬了。」

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李易和六月重新修復關係，會認識彼此的朋友，不像過往各自參加各自的局，也因生活交集變多，他逐漸了解六月的想法。他過往不知道對方喜歡什麼，只能靠轉帳、紅包來當禮物，如今雙方都會主動開口自己的需求，不再私下胡亂猜測。

而程予希昨恰巧被爆在台北東區被拍到和圈外男友疑似約會照片，她急忙否認戀情，解釋只是好友約飯局，一旁林辰唏和導演林立書當年戀情曝光，也是在東區被偷拍，她幽幽回憶當年偷拍照很醜，「那時我喝醉在踹鐵門、摳牙縫，照片曝光後，怎沒人找我演喜劇？」

林辰唏和林立書多年來一直採不結婚、開放式關係，共同撫育8歲兒子，她昨再度重申：「我們的關係不會因為結不結婚改變。」甚至還說：「我很希望有人愛上他，他的條件很好，我希望這輩子很多人愛他。」觀念很前衛。

李易在旁聽了之後不斷瞪大眼，被虧羨慕開放式關係，他立刻搖頭閉嘴，僅誇獎林辰唏是「哲學大師」，還說之後可以林辰唏的婚姻觀為題材，拍攝《花香》番外篇《聞香》，讓現場哈哈大笑。

林辰唏解釋自己雖然是開放式關係，依舊很願意花時間陪伴男友，像是林立書愛打高爾夫，她也勤練小白球，希望培養共同興趣，她還說：「我去年七夕有寫情書給他，雖然他沒什麼反應，我還是希望在生活上維繫理想關係，畢竟大家有緣在此生相聚。」

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