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娛樂 最新消息

白冰冰誠懇逗陣開張 搶當YT新人

白冰冰（左二）推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》，帶著家蓁（左）、尤娜（右起）、郭忠祐開心與落羽松合照。（長興影視提供）白冰冰（左二）推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》，帶著家蓁（左）、尤娜（右起）、郭忠祐開心與落羽松合照。（長興影視提供）

自嘲專業七逃人 率20人暢遊宜蘭挑戰泛舟

〔記者林欣穎／台北報導〕出道52年的綜藝大姐大白冰冰昨宣布推出網路節目《誠懇逗陣》，特別選在元宵這天成為YouTube界的新人，之前也有不少綜藝人邰智源、羅時豐、胡瓜、Lulu等早就成立頻道，收獲不少網路粉絲。

白冰冰笑稱自己是專業的「七逃人」，常跟一群年齡相近的朋友到處去玩，這次在《誠懇逗陣》中則是首度帶著年輕朋友們到宜蘭遊玩，並開箱三星鄉的獨棟民宿，第一集她帶著《超級冰冰show》班底蔡家蓁、郭忠祐、「台一線」東諺、阿玟、尤娜和工作人員共20人到宜蘭開玩，甚至還去挑戰安農溪泛舟，白冰冰笑說：「大家都說冰冰姐一定不敢，殊不知我是大膽王！怎麼可能不敢。」

白冰冰透露節目一集製作費用動輒數十萬元，但她不計較收支，認為剛開始就要先給大家看好看的，未來也會陸續推薦台灣更多好玩的景點，她說：「台灣有很多好玩的地方，不一樣的人來做有不一樣的感覺，我就像鄰居家的『阿珠媽』一樣，用親切的方式介紹景點，為大家提供不同的選擇。」

而去年開設Youtube頻道的胡瓜成功吸了一票年輕粉絲，紛紛大讚他相當適合網路生態，而羅時豐也因為在影片中充滿親和力，被大家稱為「國民姑丈」，2019年時他和侄子開創《羅時豐D.L 不務正YA》累積78萬人訂閱，不過由於去年和姪子鬧翻，現在另創頻道《大牛比較攬》同樣走親民路線擁有高人氣，白冰冰是否能在Youtube中圈一波年輕粉絲，就要看網友們買不買單。

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