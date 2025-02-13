日本歌手5月奔台 木谷、藤卷接力報到

木谷竜也首度來台開專場，演唱會採實名抽票制。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星接連攻台！日本搖滾才子木谷竜也去年應金音獎邀請來台，廣受好評，昨正式宣布將舉行亞洲巡演，台北場在5月3日於Legacy TERA登場；日本神曲歌手藤卷亮太則在5月24日首度以個人身份在Legacy Taipei開唱。

藤卷亮太唱過《3月9日》、《粉雪》等神曲，將首度以個人身分來台開唱。

（Welcome Music提供）

木谷竜也自2020年出道，為許多動畫獻唱主題曲，知名度大開，他在前年為《咒術迴戰》獻唱的片頭曲《青之居所》在全球掀起熱潮，串流播放次數現階段已突破3億次大關，人氣紅不讓。

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藤卷亮太則是男團Remioromen出身，他們憑藉著《3月9日》、《粉雪》等作品成為日本樂壇的重要代表神曲，尤其是日劇《一公升的眼淚》中讓觀眾落淚的《粉雪》，至今仍是許多人在KTV的必唱曲，出道超過20年的他終於要以個人身分來台，將讓樂迷近距離感受他的動人歌聲。

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