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柯淑勤最煩碎念 拒當嘮叨婆婆

柯淑勤自認會是開明爽朗的婆婆。 （記者潘少棠攝）柯淑勤自認會是開明爽朗的婆婆。 （記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤昨出席Netflix《童話故事下集》首映會，柯淑勤戲裡是控制狂媽媽，養了個媽寶兒子劉以豪，讓媳婦柯佳嬿很受不了。柯淑勤過去曾跟婆婆同住一年，氣場看似強大的她吐露：「不要覺得我很兇，我如果做錯事，會含著眼淚聽婆婆教訓。」是個不敢回嘴的媳婦，認為：「畢竟對方是長輩，要有道德觀。」

柯佳嬿（左）和劉以豪在Netflix《童話故事下集》湊對。（記者潘少棠攝）柯佳嬿（左）和劉以豪在Netflix《童話故事下集》湊對。（記者潘少棠攝）

她有一子一女，女兒杜蕾已經結婚，但兒子還沒，她自認會是開明爽朗的婆婆，討厭成為叨念型的婆婆，若有人在旁碎念「切蔥也要有切蔥的方式」，會讓她感覺很煩，柯佳嬿在旁虧她：「切蔥的時候柯姐（柯淑勤）若聽到有人在旁指點，會變成像剁雞一樣用力。」

這齣戲講述柯佳嬿和劉以豪婚後生活狀況，戲外，柯佳嬿和坤達結婚7年，像劇中一樣都在經歷「童話故事下集」，她認為2人戀愛至今超過13年，一直在體驗新的階段、創造新的回憶，「我們從上集到下集沒什麼改變，但隨著熟悉度，增加許多默契，讓內心變得很安定。」

然而許多人認為「婚姻是愛情的墳墓」，柯佳嬿指出自己不認為結婚就會讓感情消失，「不用因為別人不順就不去結婚」，她還吐露金句：「若沒有婚姻，（愛情）可能也會死無葬身之地。」而「Hold住姐」謝依霖有2個小孩，她自嘲：「生小孩才是愛情的墳墓。」

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