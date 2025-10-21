自由電子報
娛樂 最新消息

永遠的男神金城武「免役硬要當兵」 軍裝曝光超帥

男神金城武身為日僑，擁有免役資格，但他卻很嚮往軍旅生活。（翻攝自YouTube）男神金城武身為日僑，擁有免役資格，但他卻很嚮往軍旅生活。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈又掀藝人閃兵風波，檢警今（21）啟動第3波搜索，男星修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰都被拘提到案，在加拿大工作的坤達也提前返台，預計明晨抵達，之後便會到案說明。不過，男神金城武因為父親是日本人，身為日僑，他享有免役資格，卻一直希望入伍體驗當兵。

金城武（右）與任賢齊在《報告班長3》合作演出。（翻攝自YouTube）金城武（右）與任賢齊在《報告班長3》合作演出。（翻攝自YouTube）

金城武雖然在台灣出生，因為父親是日本人，享有免役資格。不用服役的金城武曾經想入伍體驗當兵，後來如願演出軍教片《報告班長3》，特別到營區訓練3天。相較近期爆發的藝人對當兵避之唯恐不及，金城武卻很嚮往軍旅生活，他曾說過，這是因為自己身邊當過兵的好友，每次聚會談到軍中生活，都讓他感到非常特殊，所以非常想體驗。

1994年他接下電影《報告班長3》並在片中飾演一名小兵，如願以償被製作人梅長錕送到新竹關東橋營區，接受了3天的新兵訓練。這3天當中，金城武進行基本刺槍術及體能訓練，讓他興奮不已。

