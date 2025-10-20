金鐘後大驚喜！Lulu陳漢典登記結婚 家人見證陳鎮川送「金鏟子」

首次上稿：14:55

更新時間：15:59

Lulu、陳漢典登記結婚了！（天地合娛樂&民間友人提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今有網友直擊，剛忙完金鐘獎的Lulu（黃路梓茵）現身戶政事務所，與多年好友、「綜藝大熱門」主持搭檔陳漢典在親友見證下完成登記，正式升格為「陳太太」，消息一出立刻掀起網友熱議，雖然留言一面倒祝福，但仍有人留言表示，至今還是以為是節目效果，不敢置信。

Lulu與陳漢典和經紀人們合影。（天地合娛樂&民間友人提供）

Lulu感動擁抱陳漢典。（天地合娛樂&民間友人提供）

據了解，現場氣氛溫馨又歡樂，Lulu身穿一套可愛黃色洋裝，父母與妹妹也一同出席見證人生大事。老闆陳鎮川更特地到場祝賀，親手送上「金鏟子」象徵早生貴子，笑說是從大稻埕精挑細選而來。除了金鏟子，現場也出現了鴛鴦枕與喜幛，象徵圓滿，而Lulu的閨密Amanda也在現場，親自見證好姊妹邁入下個人生里程碑。

陳漢典（左起）與Lulu和陳鎮川合影。（天地合娛樂&民間友人提供）

Lulu與閨密Amanda（右一）。（天地合娛樂&民間友人提供）

不過在甜蜜的氛圍中，也有感性的時刻。Lulu的爸媽在登記時感動落淚，捨不得女兒出嫁，Lulu立刻上前擁抱安慰；就連陪伴多年的經紀人也忍不住紅了眼眶。

Lulu現身戶政事務所，與多年好友、「綜藝大熱門」主持搭檔陳漢典在親友見證下完成登記。（天地合娛樂&民間友人提供）

陳漢典稍早也透過經紀人證實此事，「我們真的結婚了！沒有特別原因決定日期，剛好都有空，風雨交加也無法阻擋我們結婚！他現在真的是我老婆了，黃路梓茵。」

