娛樂 最新消息

直擊！76歲潘迎紫私下真面目曝光 神秘熟男陪吃自助餐被拍

潘迎紫與熟男共進晚餐。（記者陽昕翰攝）潘迎紫與熟男共進晚餐。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的「不老女神」潘迎紫上週六出席金鐘獎，不老神話驚豔全場，凍齡美貌再度掀起話題。典禮結束後她仍未離開台灣，昨晚本報直擊現身南港五星級飯店享用自助晚餐，女神穿著薄紗洋裝，身旁還有一位熟男緊隨左右護花，畫面相當吸睛。

潘迎紫與熱情粉絲合影，用餐只喝白開水。（記者陽昕翰攝）潘迎紫與熱情粉絲合影，用餐只喝白開水。（記者陽昕翰攝）

昨晚5點多潘迎紫現身自助餐廳，馬上展現超強自律力，第一道菜就拿滿滿的蔬菜沙拉，飲食非常健康。整晚她鹹食、炸物淺嚐幾口，飲料更是一口都沒碰，全程只喝白開水，完全實踐她口中「凍齡靠運動、多吃蔬果」的秘訣。

潘迎紫看來駐顏有術。（記者陽昕翰攝）潘迎紫看來駐顏有術。（記者陽昕翰攝）

潘迎紫坐在開放式座位用餐，不斷被民眾認出，現場掀起小騷動。有人鼓起勇氣上前要求合照，女神笑容滿面不拒人於千里之外，還貼心補上口紅才入鏡。有男粉絲誇她：「怎麼都不會老」，她幽默回：「每天吃自助餐，還有多喝水！」非常親民。

潘迎紫享受自助晚餐。（記者陽昕翰攝）潘迎紫享受自助晚餐。（記者陽昕翰攝）

潘迎紫享用自助晚餐，身旁還有熟男陪伴護花，她曾與港星陳鴻烈有過一段8年婚姻，離婚至今都是自稱單身，感情世界非常神秘，潘迎紫曾笑說：「緣分到了就來電，不來電就沒電，沒遇到就隨緣。」上週受訪大方分享被健身房猛男搭訕的小插曲，打趣就是裝傻帶過。

潘迎紫吃完晚餐，與男友人道別。（記者陽昕翰攝）潘迎紫吃完晚餐，與男友人道別。（記者陽昕翰攝）

昨晚潘迎紫與熟男一同暢聊到用餐結束，男方還貼心送她到電梯前道別，潘迎紫全程笑意盈盈，舉手投足依舊氣質滿分，讓人再次見識到女神級的凍齡魅力。

