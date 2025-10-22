閃兵案帥檢爆紅！坤達遭拘提緊跟「高顏值檢察官」粘鑫被讚比主角更搶眼

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案持續延燒，檢警今（22日）清晨前往桃園機場拘提從加拿大返台的Energy坤達到案，畫面曝光後卻意外出現「顏值焦點轉移」的插曲，一名身穿全套西裝、身材挺拔的帥哥在鏡頭中現身，意外引發網友們暴動熱議，甚至有人直呼「比坤達還帥！」原來他不是隨行人員，而是負責偵辦此案的「新北地檢署檢察官」粘鑫。

坤達（左）返台在機場遭拒提，新北地檢署檢察官粘鑫入境意外爆紅。（記者劉信德攝）

據了解，藝人閃兵案第3波拘提行動昨（21日）起針對10名涉案藝人同步進行，包含陳柏霖、修杰楷、棒棒堂「小杰」廖允杰、Energy書偉及坤達等人。不過，坤達當時人在加拿大錄節目，得知警方上門拘提後，立刻向製作單位請假、折返台灣，他今晨搭乘班機返抵桃園機場，便由檢警在入境後第一時間拘提到案，全程被媒體捕捉畫面，而那位「西裝男」帥氣登場，也瞬間成為焦點。

新北地檢署檢察官粘鑫。（記者劉信德攝）

網友見到畫面後紛紛歪樓留言，「這檢察官帥到不像是真的」、「以為是坤達保鑣」、「比藝人還像明星」、「拜託給我IG！」還有人難以置信表示「不可能是檢察官，哪有這麼帥的！」甚至笑喊「X的太帥了！」隨著粘鑫身份曝光，他意外成為閃兵案中的新話題主角，被網友封為「帥度破表的檢察官」，讓整起拘提行動在網路上話題延燒。

檢察官粘鑫（左5）曾為2024反賄選愛台灣公益桌曆入境拍攝。（最高檢提供）

事實上，最高檢察署為宣導國人反賄意識與決心，去年首次以「奉法者強則國強」為主題，製作2024反賄選愛台灣公益桌曆，共有19位檢察官共同入鏡參與拍攝工作。然而，其中一員便是新北地檢署檢察官粘鑫，他透露自己18歲時曾參加過模特兒選拔，不過最後卻榜上無名沒有選上，也因此才有機會擔任檢察官一職。

新北地檢署檢察官粘鑫。（記者劉信德攝）

粘鑫透露，自己擔任檢察官工作僅1年半的時間，自己就已經偵辦了3件國民法官的案件，他深切體會在辦案的過程中，檢察官不論付出多少認真及努力，最後還是逃不過網路酸民的恣意批評。為此，粘鑫則感慨表示，任職檢察官不僅要耐得住寂寞，還要禁得起各界批評。

