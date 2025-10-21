修杰楷曾服替代役提前退伍 不排除拚免疫失誤涉造假

男星修杰楷涉嫌妨害兵役、偽造文書，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警今晨執行閃兵集團第三波掃蕩，拘提名單包含陳柏霖、修杰楷及energy書偉等5名藝人，比較令人訝異的是，修杰楷服役代役前原本是「常備役體位」，但涉嫌找上「閃兵集團」打算更改成「免役體位」，不排除是在作假時失誤未達免役標準，因此僅改為「替代役體位」，但確切狀況檢警仍在釐清。

據知，現年42歲的修杰楷在東南科技大學念了很多年才畢業，到了33歲都還沒有服兵役，曾在2016年5月入伍服替代役，接受第164梯次的替代役訓練，期間老婆賈靜雯懷上第二個女兒「Bo妞」，修杰楷同年11月因符合「育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」條件而提前退伍。

檢警調查，閃兵集團首腦陳志明教導役男前往醫院看診時以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌或其他槍手頂替，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

