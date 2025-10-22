為何閃兵要上銬性侵卻不用？律師講重點給你知

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人閃兵案延燒，昨日檢警再度發起攻勢，拘提演藝圈包括陳柏霖、修杰楷、ENERGY書偉、坤達、棒棒堂小杰等五明星，拘提過程中，檢警將他們「上銬帶回警局」畫面引發討論，多數民眾紛紛詢問，這件事情這麼嚴重，需要祭出手銬帶回嗎？

修杰楷遭上銬拘提回警局後，妻子賈靜雯曾表示「修杰楷一度被上銬帶走，讓家中孩子受到不小驚嚇」（記者陸運鋒攝）

民眾不解，為什麼閃兵案需要出動手銬拘提，社群巴毛律師混酥團發文解釋表示「有人說閃兵小隊都被上銬，為什麼涉嫌性侵的龔益霆不用上銬，閃兵難道比性侵嚴重嗎 民進黨腐敗（？）」巴毛律師表示「其實要不要上銬跟案情嚴重程度根本沒有關係」、「主要是這兩種程序不同，閃兵小隊都是被拘提到案，而龔益霆是被通知到案說明不是被拘提，本來就不用上銬」巴毛律師指出「拘提則是視狀況決定要不要上銬，我覺得逃兵小隊的情形是否必要上銬我覺得可以討論，但這絕對不是什麼雙重標準還是誰後台比較硬就可以不要銬，單純程序不同」

巴毛律師文中也揶揄「王大陸是不是沒有跟上團購啊，其他人都10幾萬他要300萬，有人說王大陸是肉粽頭，我覺得他更像冤大頭」暗指王大陸涉嫌閃兵花費300多萬，但仍舊被檢警揪出，隨即引發多起閃兵案件，並且還是入伍當兵。

巴毛律師則說明是否上銬的原因（圖取自巴毛律師混酥團）

至於民眾關心的上銬問題，昨日修杰楷遭拘提回警局後，妻子賈靜雯也驚慌表示「修杰楷一度被上銬帶走，讓家中孩子受到不小驚嚇」，但警方則說明昨日前往修杰楷住處時，僅有修杰楷與2個孩子在家，警方請他聯繫保母，並且為了不讓孩子們看到檢警動作，將他帶出門之後再上銬，而今早坤達返台，由於是主動到案，檢警在機場時並未將之上銬，但隨後仍上銬帶回警局。

