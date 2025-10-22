自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為何閃兵要上銬性侵卻不用？律師講重點給你知

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人閃兵案延燒，昨日檢警再度發起攻勢，拘提演藝圈包括陳柏霖、修杰楷、ENERGY書偉、坤達、棒棒堂小杰等五明星，拘提過程中，檢警將他們「上銬帶回警局」畫面引發討論，多數民眾紛紛詢問，這件事情這麼嚴重，需要祭出手銬帶回嗎？

修杰楷遭上銬拘提回警局後，妻子賈靜雯曾表示「修杰楷一度被上銬帶走，讓家中孩子受到不小驚嚇」（記者陸運鋒攝）修杰楷遭上銬拘提回警局後，妻子賈靜雯曾表示「修杰楷一度被上銬帶走，讓家中孩子受到不小驚嚇」（記者陸運鋒攝）

民眾不解，為什麼閃兵案需要出動手銬拘提，社群巴毛律師混酥團發文解釋表示「有人說閃兵小隊都被上銬，為什麼涉嫌性侵的龔益霆不用上銬，閃兵難道比性侵嚴重嗎 民進黨腐敗（？）」巴毛律師表示「其實要不要上銬跟案情嚴重程度根本沒有關係」、「主要是這兩種程序不同，閃兵小隊都是被拘提到案，而龔益霆是被通知到案說明不是被拘提，本來就不用上銬」巴毛律師指出「拘提則是視狀況決定要不要上銬，我覺得逃兵小隊的情形是否必要上銬我覺得可以討論，但這絕對不是什麼雙重標準還是誰後台比較硬就可以不要銬，單純程序不同」

巴毛律師文中也揶揄「王大陸是不是沒有跟上團購啊，其他人都10幾萬他要300萬，有人說王大陸是肉粽頭，我覺得他更像冤大頭」暗指王大陸涉嫌閃兵花費300多萬，但仍舊被檢警揪出，隨即引發多起閃兵案件，並且還是入伍當兵。

巴毛律師則說明是否上銬的原因（圖取自巴毛律師混酥團）巴毛律師則說明是否上銬的原因（圖取自巴毛律師混酥團）

至於民眾關心的上銬問題，昨日修杰楷遭拘提回警局後，妻子賈靜雯也驚慌表示「修杰楷一度被上銬帶走，讓家中孩子受到不小驚嚇」，但警方則說明昨日前往修杰楷住處時，僅有修杰楷與2個孩子在家，警方請他聯繫保母，並且為了不讓孩子們看到檢警動作，將他帶出門之後再上銬，而今早坤達返台，由於是主動到案，檢警在機場時並未將之上銬，但隨後仍上銬帶回警局。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中