詹懷雲暖男黑化扮浪子 《那頭鵝》 肌情四射

詹懷雲為《命中註定那頭鵝》花了大量時間曬黑，展現黝黑精壯身材。（双喜提供）

林奕嵐（右）在《命中註定那頭鵝》偶遇穿上企鵝裝的詹懷雲，對他一見鍾情。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕去年因演出影集《影后》人氣急漲的詹懷雲在新片《命中註定那頭鵝》一改深情暖男形象，飾演住在遊艇上無拘無束的浪子，碰上金鐘得主林奕嵐飾演的女孩，展開宛如「命中註定」的愛情故事。詹懷雲花了大量時間曬黑，展現黝黑精壯的陽光形象，在片中還有不少裸上身的戲，大秀好身材。

詹懷雲和林奕嵐繼前年《成功補習班》後再度合作，詹懷雲在片中因為家庭關係不太相信愛情，身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的林奕嵐則恰巧相反，堅信愛情的本質和企鵝的婚姻價值觀一樣純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」。

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片中林奕嵐在路上偶遇身著企鵝裝的詹懷雲，竟然在他身上聞到與阿德利企鵝相同的氣味，便鼓起勇氣展開追求，甚至將他飾演的浪子「轉性」。提到一見鍾情，林奕嵐自認是感覺派：「有感覺的時候，我會看著對方用眼神交流，如果頻率對到就會深入聊天，有共同點的話就會想要認識他。」詹懷雲戲外雖然相信一見鍾情，但表示：「愛情誰也說不準，就順其自然。」

該片由戲稱自己「中年轉職」的新銳導演楊宥瑜首次執導長片，集合納豆、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友一同演出。楊宥瑜本身就是阿德利企鵝鐵粉，對牠們的習性如數家珍，因此片中也加入有不少企鵝可愛小常識。《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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