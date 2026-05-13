林志玲接文策院董事 彭華幹勤退：第一名模別淌渾水

聞林志玲將接任文策院董事，媒體人彭華幹「有話要說」。（翻攝自臉書、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕針對林志玲確定接任文策院董事一職，資深媒體人彭華幹發文表示，不知「該說恭喜，還是冷眼旁觀？」覺得林志玲接下此職，是淌渾水的舉動。

針對中國小粉紅們已開始對志玲姐姐開炒「台獨標籤」爭議，彭華幹的「渾水論」，除了代表部分影視圈老兵的「避險思維」，更再次應證部分陣營人士對「文策院」一貫的批評與撻伐，也質疑一位長期在第一線的藝人，進入公務體系性質濃厚的董事會後，是否真能發揮長才？還是僅成為政府的「門面」？

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彭華幹FB原文如下：

是該恭喜，還是冷眼旁觀？

文策院是什麼？把全名唸一遍「文化內容策進院」，聰明如幹哥者，還是不知道是什麼？反而會讓我耳朵豎起來問：原來民進黨是有文化的哦？那可是大新聞啊！

它的業務只比那個被嫌棄到爆炸的數位發展部透明一些，跟一般老百姓的生活相距太遠，始終是個沒人理睬的冷衙門！妙的是數發部長林宜敬，還真的是文策院董事耶！然後其他董事有交通部委員、經濟部次長、故宮博物院副院長，什麼人都可以沾一點邊兒，現在是連第一名模林志玲也可以來摻一腳了嗎！

它到底在做什麼呢？原來它的手上有百億國發基金，在文化新創界的眼裡是救命稻草兼金雞母，你要說它是國家成立的散財童子，我也不反對，事實上已經相去不遠，成立七年以來，究竟做了什麼實事？無人知曉！

但你必須知道的是，2023年爆發「繆奇遊戲有限公司」誘騙少女拍攝猥褻影片，最小的少女只有9歲，主嫌叫做「台蘿教主」陳佐維被判刑12年，同夥潘擇維判刑6年，這個泯滅人性的犯罪集團被稱為“台版N號房事件”，他們被更轟動的黃子佼買影片的創意私房檢舉，同行狗咬狗才破獲。結果潘某竟然能得到文策院「未來內容原型開發支持方案」（聽不懂）補助金高達79萬4千元，直追現在最熱門的聶永真，兩人拿國家補助不遑多讓！因此我們能確定，凡是讓我們看不懂也聽不懂的，特別是所謂創意，裡面不是要飯的，就是真正的罪犯！

如果這還不夠讓你下巴掉下來，那幹哥再告訴你，去年發生的「王牌交易所」垃圾虛擬幣詐騙事件，席捲幣圈1200人受害損失300億，它的文創公司「昶裕國際」，竟然也能拿到文策院「加強投資文化創意產業實施方案」，給了更誇張的3千萬元，這裡面沒有鬼在推磨，那根本侮辱幹哥的智慧！

文策院上上下下，沒有人被究責，被糟蹋的公帑，一毛錢一樣也追不回來，請問林志玲，妳還要淌這渾水嗎？

身為台灣名模一姐，嫁作人婦之後再次上版面，帶著眾人不知所云的祝福，成為社區平台一抹亮點，這是光華還是秋波，同樣無人知曉，這能不能幫文策院增加見光度，讓人們更重視文化與新創產業，帶著妳的光環讓台灣創意進軍國際？

我看，這太沉重了！

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