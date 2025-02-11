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林俊傑遭爆秘戀網紅 經紀公司不甩流言

林俊傑被網路瘋傳秘戀23歲網紅，但經紀公司不對傳言做回應。（翻攝自IG）林俊傑被網路瘋傳秘戀23歲網紅，但經紀公司不對傳言做回應。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠、傅茗渝／台北報導〕「金曲歌王」林俊傑正在進行「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，近日卻爆出有新戀情，網友爆料女方是小他20歲的網紅模特兒「七七」，對此，他的經紀公司則回應，「不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應。」

陳妍希驚喜現身林俊傑洛杉磯演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）陳妍希驚喜現身林俊傑洛杉磯演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）

林俊傑秘戀23歲網紅的消息，最近在網路瘋傳，有聲稱是「七七」同學的網友爆料，林俊傑和「七七」是在2023年底經由朋友介紹而認識的，並指女方自稱美籍華裔，但其實來自廣東，也有網友指出，林俊傑曾經把演唱會第一排座位留給「七七」，今年1月還在好友懷秋掩護下同遊紐西蘭。

對於這些傳聞，林俊杰的經紀公司回應，「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活重心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！現在的狀態就是把身體養好，希望感冒盡快痊癒。」

陳妍希洛城捧場JJ

此外，林俊傑2015年找來好友陳妍希助陣擔綱《關鍵詞》MV女主角，以毛筆畫身展現肌膚之親；美東時間8日陳妍希驚喜現身林俊傑洛杉磯演唱會，演唱到該曲時，林俊傑向全場介紹，「謝謝來現場看演唱會的陳妍希！」讓台下尖叫聲不斷，不過值得關注的是，陳妍希身邊依舊不見老公陳曉相陪。

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