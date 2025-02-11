19歲何柏廷大尺度演牛郎 老爸何豪傑緊張失眠

何柏廷客串《好運來》飾演牛郎，挑戰演戲以來最大尺度。（民視提供）

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〔記者李紹綾／台北報導〕何豪傑、和家馨的19歲兒子何柏廷遺傳父母好基因，曾獲「2022年全球城市先生」冠軍，他近期加入民視八點檔《好運來》，挑戰牛郎角色，讓老爸何豪傑直呼：「整夜難入眠！」

何豪傑坦言這是他進劇組以來最緊張的一次，「因為製作人問劉至翰有沒有認識的朋友，身高跟他差不多，沒想到他就直接推薦我兒子何柏廷。」得知角色是牛郎時，讓何豪傑非常擔心，「因為怕兒子會綁手綁腳」，幸好何柏廷的對手演員是賴芊合，才讓他放心不少，只叮囑兒子放開來演。

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何柏廷（右）演牛郎，與賴芊合（左）有對手戲。（民視提供）

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何柏廷談到演出前相當緊張，除了在網路上參考其他演員詮釋男公關的方式，也感謝父母在收到劇本後花時間陪他練習。對戲的賴芊合開玩笑說：「之前和何豪傑合作的戲劇都沒有好的結果，這次換成兒子來演戲，感覺更好。」稱讚何柏廷抗壓性很夠，即使在家中練習過，到了現場仍能隨機應變，是可塑之才，她不忘爆料，何柏廷當天誠意十足，穿著深V的衣服，展現滿滿的敬業精神。

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