周董IG破千萬兌現福利 報喜出輯進度

周杰倫透露過年期間也在錄音，可望夏天推出新專輯。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫說到做到，前陣子他在社群的追蹤人數突破1千萬人，當時他問大家想要什麼福利，不少歌迷留言希望他出新專輯，這個共同願望很快就會實現了。

任賢齊在美國巡演，開玩笑說只有年紀勝過周董。（翻攝自臉書）

聽到歌迷的心聲，周董快馬加鞭趕進度，笑說：「大家在過年的時候，我在錄音，大家在放暑假的時候，我出專輯了，如何？」讓網友期待不已，希望今年夏天就能聽到周董的新專輯，這也將是他相隔3年再次推出完整專輯。

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過年期間周董提早開工，當時透露和最佳拍檔方文山凌晨還在討論詞曲創作，近日周董則加碼透露新專輯進度，談到：「小時候，同學放學的時候，我在練琴，同學放假的時候，我也在練琴，同學在玩的時候，我還在練琴；長大後，大家在玩的時候，我在寫歌，大家在睡覺的時候，我在弄詞。」

周董還幽默說：「龜兔賽跑，破1000萬的驚喜。」不只歌迷開心，藝人好友邱勝翊也說：「期待！」而周董的社群追蹤人數目前又增加至1003萬人。

充滿創作才華的周董寫過無數經典歌曲，最近任賢齊到美國舊金山和洛杉磯開唱，有歌迷告白愛了任賢齊20多年了，最近女兒問她喜歡周杰倫還是任賢齊，這位歌迷告訴女兒：「我喜歡周杰倫是因為他的才華，但任賢齊是我的『初戀』。」任賢齊聽了笑說：「小弟不才，沒什麼才華，只是趁早拿走妳的『初戀』。」接著還開玩笑：「周杰倫永遠不能超越我......的年紀。」自嘲只有年紀勝過周董。

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