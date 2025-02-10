晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周董IG破千萬兌現福利 報喜出輯進度

周杰倫透露過年期間也在錄音，可望夏天推出新專輯。（翻攝自IG）周杰倫透露過年期間也在錄音，可望夏天推出新專輯。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫說到做到，前陣子他在社群的追蹤人數突破1千萬人，當時他問大家想要什麼福利，不少歌迷留言希望他出新專輯，這個共同願望很快就會實現了。

任賢齊在美國巡演，開玩笑說只有年紀勝過周董。（翻攝自臉書）任賢齊在美國巡演，開玩笑說只有年紀勝過周董。（翻攝自臉書）

聽到歌迷的心聲，周董快馬加鞭趕進度，笑說：「大家在過年的時候，我在錄音，大家在放暑假的時候，我出專輯了，如何？」讓網友期待不已，希望今年夏天就能聽到周董的新專輯，這也將是他相隔3年再次推出完整專輯。

過年期間周董提早開工，當時透露和最佳拍檔方文山凌晨還在討論詞曲創作，近日周董則加碼透露新專輯進度，談到：「小時候，同學放學的時候，我在練琴，同學放假的時候，我也在練琴，同學在玩的時候，我還在練琴；長大後，大家在玩的時候，我在寫歌，大家在睡覺的時候，我在弄詞。」

周董還幽默說：「龜兔賽跑，破1000萬的驚喜。」不只歌迷開心，藝人好友邱勝翊也說：「期待！」而周董的社群追蹤人數目前又增加至1003萬人。

充滿創作才華的周董寫過無數經典歌曲，最近任賢齊到美國舊金山和洛杉磯開唱，有歌迷告白愛了任賢齊20多年了，最近女兒問她喜歡周杰倫還是任賢齊，這位歌迷告訴女兒：「我喜歡周杰倫是因為他的才華，但任賢齊是我的『初戀』。」任賢齊聽了笑說：「小弟不才，沒什麼才華，只是趁早拿走妳的『初戀』。」接著還開玩笑：「周杰倫永遠不能超越我......的年紀。」自嘲只有年紀勝過周董。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中