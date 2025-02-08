TRASH雄蛋祭「秒殺公約」 魁剛脫衣加碼催票

TRASH即將首度進軍高雄巨蛋，直呼期待又緊張。（寬宏藝術×華納音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH「幸福的末班車」15週年演唱會高雄場將於5月3日在高雄巨蛋登場，首次在高雄挑戰萬人規模演出，他們直言緊張又期待，門票即將開賣，貝斯手博文也笑說會實現「高雄秒殺，鼓手魁剛脫衣服」的承諾，動員歌迷搶票 。

TRASH去年12月成功登上台北小巨蛋，挾著超強氣勢，緊接著將首攻高雄巨蛋，主唱阿夜回憶：「記得剛成團時很常去高雄演出，雖然沒什麼人，但高雄歌迷都特別熱情，魁剛也會帶我們去吃一些在地美食。」魁剛表示：「每次回來辦專場或演出，都會有種特別親切的感覺，同時給自己的家鄉看看，我在台北打拚的一切，足以讓高雄感到驕傲。」

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再一次挑戰萬人場次，TRASH表示仍感到緊張，隨著開賣日將至，貝斯手博文更「提醒」歌迷：「由於先前鼓手魁剛表示，高雄場門票秒殺的話他演出時可能會脫衣服，大家都感到很緊張，也請大家不要錯過。」

TRASH催票，笑稱會實現「高雄秒殺，鼓手魁剛脫衣服」承諾。（寬宏藝術×華納音樂提供）

此次演唱會將調整前次演出，吉他手頤原透露：「去蕪存菁，絕對是更加刺激的體驗。」門票將在12日下午1點於寬宏售票系統以及萊爾富、OK便利商店啟售。

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