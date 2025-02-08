Energy舞動大馬 掀「16蹲」熱潮慶元宵

Energy將在馬來西亞舉辦簽票會，與粉絲提前慶元宵。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy年後開工繼續擴張版圖，「一觸即發」巡迴演唱會將於4月5日在吉隆坡開唱，為了提前與相隔22年未見的馬來西亞粉絲相會，他們將在2月11日於吉隆坡柏威年廣場展開「一觸即發」簽票會，特別設計慶元宵遊戲，要留給大馬歌迷難忘的回憶。

備戰吉隆坡簽票會邀舞獅團助陣 快閃各大旅遊景點喊「蹲好蹲滿」

「一觸即發」馬來西亞站簽票會適逢元宵節前夕，Energy除了與大馬歌迷團圓，近距離簽票互動、勁歌熱舞外，更將邀請舞獅團到現場助陣，帶來庇佑與福氣，也替4月5日的「一觸即發」演唱會增添聲勢。

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即將接連多天待在馬來西亞宣傳的Energy，為讓歌迷們能多見到他們，準備迎接滿滿的節目及訪問通告，還將前往吉隆坡各大知名景點將16蹲「蹲好蹲滿」，也歡迎歌迷在吉隆坡捕捉野生Energy，讓16蹲熱潮擴散至全大馬。

Energy去年強勢回歸，《星期五晚上》橫掃各大音樂及網路榜單奪下年度六冠王，包辦YouTube熱門音樂影片榜第一、HitFm百首單曲票選第一、KKBOX華語舞曲第一等佳績，成為2024年最熱門歌曲。「一觸即發」演唱會馬來西亞站票券已發售。

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