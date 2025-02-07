劉亮佐不捨老友學生相繼離世 難忘求學期大S想法超齡

劉亮佐面對大S、張立威相繼過世，內心百感交集。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉亮佐這個農曆春節面臨老友、學生相繼過世，包括《報告班長》張立威與大S。大S過去就讀華岡藝校時，劉亮佐擔任她班上畢業製作的指導老師，之後還和她合作戲劇《戰神》，他認為大S成熟的特質從學生時期就一直沒有變過，像一開始討論畢業製作劇本，大S很有想法，立刻舉手反應自己想改編小說《大老婆俱樂部》，讓劉亮佐很難忘，他說：「她從那時就是個大量閱讀的孩子。」

劉亮佐追憶大S過去就讀華岡藝校時的點滴。（劉亮佐提供）

大S一直都稱呼劉亮佐為「阿斗老師」，他回憶大S求學時因為要兼顧演藝工作，在畢業製作的舞台劇中擔任服裝組，當時班上除了大S、小S，還有大炳、阿雅、吳佩慈等人，他說當時班上為了省便當錢，在後台開火煮食，他甚至被大炳帶到Gay bar討論劇本，如今回想相當有趣。後來他除了和大S合作《戰神》，也擔任《戰神》的表演指導，稱讚大S對角色有許多超齡想法。

請繼續往下閱讀...

面對身旁的人突然離世，劉亮佐相當惋惜，難過了好幾天，他也提到自己的爸爸在他14歲時因心肌梗塞猝逝，加上2021年面臨16週寶寶胎停的噩耗，雖看淡生死，仍抱持遺憾，表示：「不管你是誰，不管過得多幸福，死亡這件事隨時會發生。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法