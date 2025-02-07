忘了我記得選角妙藏騙局 劉若英興奮邀秦漢入戲

劉若英（左）和製作人李耀華談到影集《忘了我記得》選角趣事，使出絕招找秦漢演出。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉若英昨出席Netflix台劇年度發表會，她執導的影集《忘了我記得》找來雙金影后謝盈萱、霍建華參與演出之外，還有78歲「男神始祖」秦漢演出謝盈萱的爸爸，製作人李耀華則透露其實秦漢是被大夥「騙來演戲的」，因為她的叔父是導演李行，有次參與李行回顧展，當下立刻想到被李行一手捧紅的秦漢，但因為拍攝期間長達3個月，擔心被拒絕，就先和劉若英找藉口把秦漢「釣」出來。

劉若英和製作人李耀華談到影集《忘了我記得》選角趣事，使出絕招找秦漢演出。（Netflix提供）

當時她們認為秦漢許久沒出現螢光幕，答應演出的機率很低，先約秦漢喝茶，跟他說要「田野調查戲劇中老父親的角色形象」，沒想到一聊起來相當盡興，劉若英興奮笑說：「我們談了2、3個鐘頭，他簡直就是戲裡我們要的爸爸，就是他！」後來才正式邀約秦漢演出。

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戲裡謝盈萱是脫口秀演員，還在便利商店打工賺取生活費，並看著形形色色奧客，把有趣事件寫在脫口秀段子裡。

另外她和秦漢的父女情感互動也是一大看點，劉若英透露會拍這部影集的契機是覺得自己老了，「家裡的長輩也比我想像中還要更老，自己也55歲，希望用幽默方式來面對變老，不希望老了就要慘。」

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