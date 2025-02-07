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娛樂 最新消息

胡瓜獨旅福隆 婆媽「照得住」

胡瓜挑戰到福隆獨旅，嗑便當賞海景。（下面一位提供）胡瓜挑戰到福隆獨旅，嗑便當賞海景。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜去年開始積極經營YouTube頻道《下面一位》，影片中胡瓜除了找來大咖來賓訪談外，更挑戰搭捷運、爬象山，還化身「瓜爺爺」帶小孩子去淡水玩，企劃題材多元有趣受到網友喜愛，頻道創立至今未滿一年就已有28萬訂閱，最新一集他更挑戰到福隆獨旅，才剛到目的地就被觀眾們包圍要求合照，胡瓜拍照之餘還不忘檢查粉絲有沒有追蹤YT頻道，忍不住自嘲：「我的獨旅怎麼變成出來跑業務？」

胡瓜（右二）才到福隆，就被民眾要求合照。（下面一位提供）胡瓜（右二）才到福隆，就被民眾要求合照。（下面一位提供）

胡瓜近期挑戰獨旅，旅途中遇到路人邀約合照，通通來者不拒，他更變身自拍達人，教長輩們如何使手機自拍，還驕傲地對鏡頭炫耀成果。除了大啖福隆便當外，胡瓜特別去看海景，他想起上一回到海邊旅遊竟是7年前，在這中間有到海邊都是去工作，沒有時間和機會可以旅遊，讓他感到萬分可惜，胡瓜也期許未來能夠撥出時間出國走走看看。

近年不少藝人陸續開設YouTube頻道，像是邰智源、羅時豐都靠著機智幽默的主持風格受到年輕一輩的喜愛，胡瓜去年2月底開設頻道《下面一位》，每次出席活動都會積極宣傳頻道，而他的頻道創立後已耗資約600萬、規模堪比做電視節目，雖然至今還沒回本，但胡瓜認為做出好玩的東西最重要。

如今跨界當YouTuber的胡瓜緊跟潮流，常與其他YouTuber像是蔡阿嘎、蛇丸等人合作拍片，他在綜藝節目中長年累積的主持反應轉戰到YT圈後運用得更加自如，拍YT時常會被民眾認出，時不時就現場和婆婆媽媽聊起天，網友大讚好笑又很貼地氣，他「活到老學到老」的精神受到網友們的推崇，胡瓜也說未來打算繼續探索沒嘗試過的新體驗，希望讓大家看見更多不同面向的自己。

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