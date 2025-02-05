大S已在日本火化 家人返台時間不公開

大S（右）、小S姊妹情深，在節目上默契

絕佳，一搭一唱堪稱經典。 （愛奇藝提供）

〔記者侯家瑜╱台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，已經在日本羽化成仙，家人陪伴她走完最後一程。原本傳出徐媽媽昨日會率先返台，具俊曄則是明日才會抱著大S的骨灰罈與小S一同回家，不過直到昨日傍晚，小S經紀人才發出聲明表示為避免媒體在機場長時間等候，家人返台時間將不對外公開。

大S（左）、具俊曄相愛相依，如今天人永隔。（翻攝自IG）

小S經紀人表示大S的家人們目前還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，「我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候、辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知。」外傳大S的靈堂將設於龍巖台北民權會館，與小S公公許慶祥的告別式地點相同，其餘治喪細節還有待大S的家人們、經紀人出面說明。

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汪小菲前日接獲大S辭世噩耗後，火速搭機抵台面露哀傷。（資料照，記者姚介修攝）

汪小菲至今仍對大S用情至深，接獲前妻離世的噩耗後就趕緊抵台，先是在鏡頭前鞠躬苦求媒體多說大S好話、稱大S永遠是自己的家人，接著獨自一人淋著細雨、頂著寒風走在台北街頭，神情哀痛地走回他在台北的住處。汪小菲昨還特別重溫過去與大S一起上《幸福三重奏》的溫馨片段，還在留言區真情喊話：「老婆，我好想妳。」可見對前妻的思念藏不住。

大小S姊妹情深，兩人過去在節目上獨具特色、默契絕佳的一搭一唱堪稱經典，深刻烙在觀眾心中，如今姊妹倆天人永隔，小S難過到哭斷腸，手上工作也決定暫緩，她所主持的節目《小姐不熙娣》昨在粉絲專頁上發文，表示受到沉痛打擊的小S已主動聯繫製作人B2，說明自己需要時間處理私事並整理心情，電視台與製作單位也向她溫情喊話：「我們秉持最大的支持，就是我們一直都在。」

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