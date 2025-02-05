〈人物專訪〉感動DJ賴皮互動父母 馬克寫歌獻硬漢老爸

馬克（右）因為看到DJ賴皮與爸媽的互動，也寫了《大海》獻給船長老爸。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

《大嘻哈時代》的馬克Savage.M去年推出全台語專輯《海口》，《大海》這首歌獻給硬漢船長老爸，是否放給爸爸聽過？他忙不迭搖頭：「我爸是一個很ㄍ一ㄥ的人，像我們《大嘻哈》決賽邀請他來看，他也不想來啊。」絕不流露心疼小孩的那一面，好友DJ賴皮在旁笑說，「他（馬克爸爸）就是『正港傲嬌』的鋼鐵直男啊，硬度很高。」

馬克曾經去「深造」三年，他透露這三年爸爸從來沒有到監獄探望他，「我其實懂他，他只是覺得『總有一天我也會不在，你自己弄的事情自己負責』，不要再給予犯錯的兒子更多關心。」他也因此有機會深切思考改過。

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他「深造」回來後就和爸爸一起住，父子感情比以前好很多，但還是有男人跟男人之間的防護罩在，他知道爸爸有IG，且只追蹤他和DJ賴皮兩人，「所以應該多多少少有看到我們的節目以及聽到專輯啦，我要是真的放給他聽，他一定會說『很吵』。」DJ賴皮打趣：「不用問，帥哥不用被證實，我們可以感知到就好，讓他一直帥下去。」

馬克表示，會寫這首歌的動機，來自於剛出獄時，陪DJ賴皮回他爸媽家，看到他跟爸媽抱抱說「我愛你」，當場震驚無比，「他就激我說『你不敢』，我還真的不敢，只能先把這個事件寫在《大海》中。」這首歌的反饋意外的好，把不少歌迷「逼哭」了，馬克也說，以前創作時很怕寫自己，「很擔心不夠精彩，覺得我就是一個鄉下小孩，有什麼好寫的。」現在會回歸最熟悉的語言繼續探索自己。

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