（獨家專訪）50歲男神沒偶包 吳彥祖喊想念台灣

吳彥祖在《狠狠愛》化身凶狠的犯罪集團老大。（達志影像）

〔記者許世穎／台北─洛杉磯連線專訪〕吳彥祖在新片《狠狠愛》將弟弟關繼威視為最強左右手，遭背叛亟欲將對方找回，他笑說如果現實中有弟弟也會是個「狠狠愛」的哥哥，「我會嚴厲但充滿愛，雖然可能不會像電影裡那麼執著找回弟弟，但一定會用我的方式關心和引導他。」

提到剛過完農曆新年，吳彥祖透露原先在中國拍攝新片，剛好過年休假就先回洛杉磯，一方面參加《狠狠愛》首映，另一方面也能和家人共度時光。他除了祝福台灣粉絲新年快樂，更表示最想跟大家說聲：「好久不見！」全因真的很久沒有來台宣傳或出席活動了，「我真的很想再去，我很想念台灣，想念那裡的美食，也想念台灣的粉絲們，很想你們！」

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雖然很久沒看到吳彥祖本尊，但至今仍有許多自稱「台北吳彥祖」或「高雄吳彥祖」之類的地方吳彥祖，對此他大笑表示，「我真的不敢相信，我已經50歲了，為什麼還會有人想要變成我呢？」但對於大家的熱愛、把他當成偶像男神謙虛感謝。

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