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大S敢愛敢恨 5段情史戲劇化

大S（左）二婚具俊曄。（翻攝自IG）大S（左）二婚具俊曄。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕大S敢愛敢恨，可以相隔20多年與具俊曄再續前緣，也敢挺身踢爆汪小菲外遇，5段情史轟轟烈烈，比韓劇更加戲劇化。令人難過的是，死訊曝光後5天就是大S與具俊曄結婚3週年，兩人卻從此天人永隔，想必讓具俊曄難以接受。

大S敢愛敢恨 5段情史戲劇化大S（左）與前夫汪小菲見面5次就閃婚。
（資料照，記者潘少棠攝）

回顧大S情史，年輕時與黑人陳建州交往7年，各自結婚後仍是好友，之後大S因偶像劇《流星花園》與藍正龍擦出愛火，交往4年分手。大S與「仔仔」周渝民的「大仔戀」也轟動一時，兩人因合作《戰神》假戲真做，周渝民發生車禍，才讓戀情曝了光。兩位男神在與大S分手後，皆一致認為她是非常好的女孩。

大S（右）與周渝民合作《戰神》來電相戀。（可米瑞智提供）大S（右）與周渝民合作《戰神》來電相戀。（可米瑞智提供）

大S邁入婚姻要追溯到2010年，她與中國商人汪小菲見面5次就閃婚，育有一男一女，卻在2021年離婚，大S怒控汪小菲婚內出軌、家暴，更爆料「十年婚姻二死一重傷」，原來是大S流產兩次，重傷則是指她生產瀕死，這段感情徹底撕破臉。

大S（右）與藍正龍拍《流星花園》擦出愛火。（紅豆提供）大S（右）與藍正龍拍《流星花園》擦出愛火。（紅豆提供）

所幸具俊曄的出現，讓大S重獲幸福，兩人的愛情要回溯到20多年前，當時具俊曄來台發展，對大S一見鍾情，只可惜這段感情被經紀公司阻止，無疾而終。直到大S離婚，具俊曄鼓起勇氣致電才再續前緣，具俊曄更是不畏疫情，毅然決然飛來台灣，與此生摯愛結婚，從此定居台灣。

大S敢愛敢恨 5段情史戲劇化大S（右）年輕時曾與陳建州交往。
（資料照，記者潘少棠攝）

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