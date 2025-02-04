《蛇年許新願》「滑雪控」王心恬考教練執照 陳零九備「6位數紅包」送婁峻碩

王心恬計畫飛日本考滑雪教練執照。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕品冠、王心恬、陳零九、王可元、盧以恩、福地祐介等人昨出席凱渥集團開工路跑，現場星光熠熠，吸引不少粉絲搶拍。

品冠農曆新年喜收小孩的紅包。（記者王文麟攝）

品冠談到，農曆新年前帶兒子飛馬來西亞過年，女兒因要參加合唱團的訓練，和太太留在台灣，他為此提早發放紅包，2個孩子相當暖心，回包紅包給他，且上頭還寫著「新年快樂！爸爸我愛你！」讓他感慨說：「他們開始懂事了。」

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王心恬熱愛滑雪，近期打算赴日本考滑雪教練執照，下個月計畫飛瑞士，因為去年11月參加座談會，她幸運抽中瑞士滑雪的免費機票及住宿，開心說：「本來不是抽到我，原本抽到的人走了，我這輩子沒什麼偏財運。」

陳零九帶著師弟翟浚安受訪，他笑說農曆春節期間，幾乎沒參與朋友聚會，吃飯也都叫外送，待在家開啟「耍廢模式」；翟浚安則是準備《星光閃耀的少年》成團的「POLARIX」見面會，趁年節回台東走春一趟。

陳零九（右）帶著師弟翟浚安現身凱渥開工路跑。（記者王文麟攝）

問起「五堅情」團員婁峻碩的婚禮進度，陳零九掛保證表示，屆時會包出6位數的禮金，不忘調侃另一團員邱鋒澤：「他應該要包多一點，人家是大老闆耶！」

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