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娛樂 最新消息

賴雅妍合唱温嵐壓力大 練跑提升肺活量才上陣

賴雅妍（左）、温嵐跨界合作音樂。（TVBS提供）賴雅妍（左）、温嵐跨界合作音樂。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍與温嵐跨界合作，重新詮釋TVBS職場劇《祕書俱樂部》片尾曲《遇見你》，新版本以鋼琴的優雅旋律映襯，知名音樂人王若涵更是現身錄音現場，無償演奏鋼琴，為歌曲注入細膩情感，成為此次合作的亮點。

賴雅妍坦言，與温嵐合作壓力非常大，為此進行了長時間的跑步訓練，努力提升肺活量後才敢上陣，錄製當天甚至緊張到失眠。然而這並非兩人首次合作，温嵐透露20多年前，賴雅妍有拍過她的MV《眼淚知道》，温嵐接著爆料其實很擔心這次合作，「我當時想說，演員唱歌會不會一直NG？沒想到賴雅妍表現得很好，她的聲音很有特色，清晰又乾淨，我們錄第一次就成功了。」

賴雅妍談到，「拍MV當年我還只是個小模特兒，而且拍攝當天也沒見到温嵐本人，直到今天能和温嵐同框甚至一起錄歌，對我來說是一個非常大的里程碑。」在唱《遇見你》這首歌時，她的腦海裡不斷浮現《祕書俱樂部》角色的畫面，「彷彿唱出了角色的心聲。」

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