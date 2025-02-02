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三小福「不再同隊」友情不變 約定要好一起好要爛一起爛

十元（左起）、禾羽、宋宋曾同為樂天女孩，被粉絲稱為「三小福」，三人擁有好交情。（記者陳奕全攝）十元（左起）、禾羽、宋宋曾同為樂天女孩，被粉絲稱為「三小福」，三人擁有好交情。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

「雅涵」禾羽、十元與宋宋在2022年同時入隊樂天、一同打拚3年，彼此都說對方是自己在圈內少數的知己，而當時三人一入隊，樂天就在上半季拿下目前唯一一座季冠軍，粉絲覺得她們帶來福氣，便稱她們為「三小福」；專訪當天三人一見面就互開玩笑、打鬧在一片好感情溢於言表，她們也說彼此從沒鬧翻過，也不會忌妒對方，更幽默爆料她們有一個群組叫「要好一起好要爛一起爛」，三人默契表示要一直貫徹這個信念。

當聊到對彼此的第一印象，竟都不是好評，禾羽被十元認為「很跩」不太愛理人，宋宋則覺得十元好像很大牌，不過彼此在練習生時期培養出革命情感，原先被認為很冷漠禾羽其實是三人中的「媽媽」角色，常常會開車送她們上下班。

三姐妹私下常會聚餐，從認識以來生日也都是一起過，十元感性表示，雖然不會每天連絡，但知道只要有需要她們隨時都在身邊。

如今禾羽離隊、十元因為生涯規劃卸下啦啦隊女孩身分，即使三人不再同隊，她們也強調彼此友情不會改變。

談到新年規畫，禾羽今年自立門戶打算迎接更不同挑戰；宋宋則說會想要試著轉換跑道、上戲劇課挑戰拍戲；十元預計轉戰自媒體經營頻道，也期許自己有更多不一樣發展。

三位女孩在今年都將有各自不同發展，但相信她們的友情不管過幾個新年都不會改變。

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