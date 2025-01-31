陳淑芳圍爐團聚 喜收30個紅包

陳淑芳祝讀者新年快樂，開心分享收到晚輩數十個紅包。（翰森娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳高齡85歲，新的一年依舊活力十足！她過年向來和弟弟、弟媳等親人們圍爐齊聚，聊到家中的習俗，她回想從小受爸爸媽媽影響，每逢過新年會喝點小酒，甚至會通宵打麻將，並打趣澄清：「我可不是賭后喔！」

陳淑芳過年和家人圍爐，弟媳們煮出一桌美味佳餚。（翰森娛樂提供）

陳淑芳透露家中特有的傳統，笑稱兩個弟媳嫁進來得先過兩關，一個是「要會喝」，另外是「要會打麻將」，如果兩項都不會，基本上是淘汰出局；今年她的弟媳們發揮「年菜大廚」的功力，煮出一桌美味佳餚，讓全家人大快朵頤。

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今年過年，陳淑芳一家人歡聚熱熱鬧鬧，她說家中很傳統，通常是打麻將「守歲」，問她是否有小賭怡情，她笑撇：「沒有賭很大，不是賭后啦，不要誤會喔。」

至於新年習慣發紅包的她，分享80歲起也開始收晚輩們給的紅包，加起來將近有30包，羞說「都80多歲了，還在收紅包，真的很幸福了。」

回顧2024年，陳淑芳持續做公益回饋社會，還獲新北市好人好事代表，以及2024新北影響力人物；她暖心說，「施比受有福，每次去到療養院，給他們一個擁抱，都讓人很感動，甚至會想掉眼淚。」

問到新年新希望，陳淑芳說：「希望大家賺大錢、身體健康，最重要是平平安安。」粉絲關心「淑芳阿姨」今年有無新作品？她語帶保留表示暫時還不能說，相信很快會和大家見面。

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