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娛樂 最新消息

（人物專訪）徐懷鈺求財運出招 買彩券紅包壓著睡

徐懷鈺過年深信一些傳統習俗，希望帶來好運。（記者潘少棠攝）徐懷鈺過年深信一些傳統習俗，希望帶來好運。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

徐懷鈺很喜歡收藏紅包袋，覺得每年的紅包袋設計都不一樣，很特別，「我看過做成鈔票扇子的，還有獅子門神的，文具行超多種類，還有金邊的，我真的很愛看紅包袋。」

★過年必穿桃紅豹紋睡衣 必玩大仙女棒

一直堅信「壓歲錢」傳統，徐懷鈺從小至今總會在過年時把收到的紅包壓在枕頭下，她說：「每一包都不要拆開來放，我總是幻想著，長大一定會有錢。」另外過年必玩的就是點燃大仙女棒。

每次回高雄過年，徐懷鈺總會維持一個習慣，「我每天都穿桃紅色豹紋睡衣，紅包壓著睡一個禮拜，從老家回來後先把紅包放一星期，財氣都帶回來了。」她笑說：「我這幾年錢雖然沒有很多，但都有賺錢。」

★年節放鬆享美食 最愛烏魚子

徐懷鈺談到：「小時候最快樂的事情就是喊每個親戚名字就會有10塊錢，他們說我是小可愛，我會把錢存起來買糖果吃。」

前陣子徐懷鈺推出新專輯《光致.蛻變》，也完成兩場音樂分享會，過年可以稍微放鬆一下，她最愛吃的年節食物是烏魚子，「我可以一個人獨享，還要加蒜苗、蒜片，老闆都會說！『妳內行的！』」

過年求好財運，徐懷鈺說一定會買彩券、刮刮樂試試手氣，但她建議：「刮出最高價時見好就收，不要再換，買500元的就好，我有中過5000元，聽長輩說，買500元的比較好中獎，而且要選擇人氣多的店買。」

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