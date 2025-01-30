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娛樂 最新消息

（星星主廚）吳申梅拜師老公 正「港」美味上桌

吳申梅在老公Eric的貼身指導下完成了多道料理。（記者胡舜翔攝）吳申梅在老公Eric的貼身指導下完成了多道料理。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

幸福人妻吳申梅洗手作羹湯，趁著農曆新年向老公Eric拜師學做港式「芝士焗龍蝦伊麵」，招認另一半的手藝比她來得好，老公時常「出一張嘴」教學，就能讓她在廚房變出美味料理。

★Eric好廚藝 丈母娘讚不絕口

吳申梅在老公的指導下，為《自由時報》讀者示範「芝士焗龍蝦伊麵」，要做這道料理除了準備龍蝦，她還特地從香港買了伊麵帶到台灣，希望呈現最道地的港味。

吳申梅透露，老公很小就離開香港到國外求學，所以練就一身好廚藝，她笑說：「這道菜是我老公的最愛，他從小吃到大，每個步驟該怎麼煮，他都瞭若指掌。」

吳申梅的老公Eric擅長做西式料理及港式煲湯，甚至還會包粽子，好手藝就連吳申梅的媽媽都讚不絕口。吳申梅擅長的主要是麵包跟甜點，婚後才開始學著下廚，至於老公愛吃什麼菜？她想了想說：「我的拿手菜是炒米粉跟海鮮粥，老公若來台灣都會指名要吃這兩道菜，覺得吃起來很有傳統的家鄉味。」

幸福人妻吳申梅向讀者拜年。（記者胡舜翔攝）幸福人妻吳申梅向讀者拜年。（記者胡舜翔攝）

★除夕飛港圍爐 吃盆菜好運來

吳申梅今年忙到除夕才飛回香港與Eric團聚，她分享在香港圍爐時，最特別的就是會吃到「盆菜」，這道雜燴的菜品內容物有鮑魚、海參、叉燒、雞肉，又稱港式佛跳牆，吃了象徵好運到來，新的一年能夠盆滿缽滿以及幸福滿滿。

而在春節期間，吳申梅會跟老公拜訪香港親友，也會到廟裡拜拜走春，她分享：「香港的過年習俗非常有趣，已婚的人會給單身的人包紅包，這是一種分享祝福的方式。」

此外，逛花市也是香港新年不可錯過的活動，許多人會買桃花樹回家擺放，希望能夠帶來好運及幸福。

★夫妻都是工作狂 生子計畫暫緩

吳申梅與老公Eric結婚兩年多，夫妻倆都是工作狂，已經凍卵的吳申梅不急當媽，受訪說：「還是先以事業為重，生孩子的計畫就先暫緩囉！」老公則全力支持。

吳申梅去年與音樂人江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，更突破自我推出了電音版本，她預告新歌正在籌備中，「有驚喜安排的合唱新歌，也希望有機會能發行EP。」

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